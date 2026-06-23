Sana Food 2027, la “Longevity Nutrition” guida il food service e il retail specializzato

La “Longevity Nutrition” si afferma come uno dei megatrend più rilevanti del panorama alimentare contemporaneo, intrecciando nutrizione, salute e sostenibilità in una visione sistemica che punta a migliorare la qualità della vita e ad allungare l’aspettativa di salute. È questo il tema a Sana Food 2027 (BolognaFiere, dal 21 al 23 febbraio), che trasformerà Bologna nell’epicentro della rivoluzione del mangiare sano e sostenibile. L’evento business to business di riferimento per il fuori casa mette in primo piano un approccio destinato a ridefinire strategie e prodotti dell’intero comparto.

La Longevity Nutrition sta già incidendo profondamente sulle scelte di consumo e sugli assortimenti del food service e del retail specializzato, dove cresce la domanda di alimenti funzionali, trasparenti e ad alto valore nutrizionale. Questo fenomeno si inserisce in un contesto globale in cui l’alimentazione assume un ruolo sempre più determinante per il benessere e per l’allungamento della vita in buona salute. Alla base c’è una visione integrata ispirata al modello “One Health”, riconosciuto a livello internazionale da organizzazioni come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (Omsa), che mette in relazione la qualità delle produzioni agricole, la salute degli ecosistemi e quella dell’uomo, con effetti diretti sul microbioma e sull’equilibrio metabolico. In questa catena del valore, Sana Food 2027 vuol approfondire, in particolare, l’anello della Longevity Nutrition, un mercato che - secondo Market Research Future - insieme all’healthy aging è destinato a crescere in modo significativo, passando da 45 miliardi di dollari nel 2025 ad oltre 87 miliardi entro il 2035, confermandone la centralità nelle strategie future del settore. In questo scenario, la manifestazione rafforza il proprio ruolo di hub di filiera riunendo comparti chiave come biologico, biodinamico, veg, Dop e Igp, alimentazione funzionale e agricoltura sostenibile, sviluppando il focus sulla nutrizione per la longevità attraverso cinque ambiti strategici. Si va dall’olio extravergine di oliva, ricco di composti bioattivi, ai fermentati come kefir e kombucha legati al sistema immunitario; dai grani antichi e derivati, apprezzati per la digeribilità, alle proteine vegetali e legumi, fino a frutta, verdura e frutta secca, simboli di una dieta naturale e poco trasformata. A sostenere e rafforzare questo messaggio contribuiscono partner come FederBio, Slow Food e V-Label Italia, impegnati nella promozione di modelli produttivi responsabili e diete consapevoli. Il loro contributo evidenzia come scelte alimentari di qualità, biologiche o vegetali possano incidere positivamente su parametri fondamentali come colesterolo, pressione e rischio di malattie croniche, favorendo una maggiore aspettativa di vita in salute.

Per il terzo anno consecutivo, Sana Food, inoltre, sarà in contemporanea con Slow Wine Fair, la fiera internazionale del vino buono, pulito e giusto, dando vita a un percorso integrato tra cibo e vino etici che amplia le opportunità di business e networking.

“Sana Food evolve per rispondere ad una domanda sempre più orientata a salute, qualità e funzionalità - commenta Rossano Bozzi, direttore Business Unit Heritage BolognaFiere - con il focus sulla Longevity Nutrition, rafforziamo il nostro posizionamento come piattaforma business to business rivolta al food service e al retail specializzato, e capace di anticipare i trend che stanno ridefinendo il mercato. Con i partner di progetto e Agenzia Ice diamo, inoltre, supporto strategico alle imprese italiane pronte ad affacciarsi ai maggiori mercati internazionali. Sana Food 2027 è un’occasione preziosa e altamente qualificata per gli operatori, professionisti e visitatori specializzati - conclude Bozzi - che qui possono cogliere le opportunità legate alla Longevity Nutrition: uno dei principali driver evolutivi di un settore che vede la popolazione più adulta in costante aumento e i suoi stili di consumo sempre più indirizzati verso la salute e il benessere”.

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