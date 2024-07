Sartarelli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Balciana 2021

Il Verdiccio Balciana 2021 profuma di agrumi, mela verde, susine, anice e grafite su fondo ammandorlato. In bocca il sorso è sapido e fruttato, dal finale lungo e ancora piacevolmente agrumato. L’azienda Sartarelli imbottiglia le sue prime etichette nel 1972. Oggi la cantina è condotta da Patrizio Chiacchiarini e dalla moglie Donatella Sartarelli. I 50 ettari di vigna, da cui si ricavano 300.000 bottiglie di produzione complessiva, si trovano nel Comune di Poggio San Marcello. Lo stile dei vini aziendali è improntato ad un certo classicismo, che vede il Verdicchio portato alla sua massima maturazione (e in qualche caso, come nel Balciana, anche in sovra-maturazione).

(are)

Copyright © 2000/2024