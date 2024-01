Sconti del -70% su panettoni, torroni e cotechini in saldo. Stellare il costo del pandoro Ferragni

I saldi arrivano anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno, dai cotechini agli zamponi, dai pandori ai panettoni, ai torroni e alle altre specialità, che possono essere offerti anche a sconti rilevanti che arrivano fino al 70%. Regola che, però, sembra non valere per il pandoro Pink Christmas firmato Chiara Ferragni che, a seguito della recente vicenda giudiziaria che ha visto protagonista l’influencer, schizza a prezzi altissimi, con offerte fino ai 250 euro sui siti di compravendita on line, secondo l’indagine Coldiretti.

“A conclusione delle festività di fine anno c’è l’opportunità di risparmiare anche sulla tavola per motivi esclusivamente commerciali, che non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti” spiega Coldiretti, che, però, sottolinea: “attenzione alle date di scadenza obbligatoriamente indicate nelle confezioni per evitare di consumare prodotti vecchi”.

Sono spesso alimenti tipicamente natalizi (pandori, panettoni, torroni, cotechini, zamponi, frutta secca o spumanti) a calare nei costi grazie ai saldi di questo periodo, con formule diverse come “uno per due” o “due per tre”, ma anche con sconti di grande rilevanza sui prezzi.

