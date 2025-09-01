Settembre porta più pesce sulle tavole degli italiani: +15% nei consumi post-vacanze

Con il rientro dalle vacanze, gli italiani riscoprono il piacere di mangiare sano: secondo un’indagine di Confcooperative-Fedagripesca, la federazione nazionale che rappresenta le cooperative italiane attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ben 3 su 4 privilegiano frutta, verdura e proteine nobili, con un aumento del consumo di pesce, molluschi e crostacei tra il 10% e il 15%. A facilitare la spesa ci pensano Qr code e app, che tracciano la filiera e suggeriscono i prodotti migliori.

Gli esperti consigliano di puntare su pesce di stagione, come acciughe, dentici, orate, sgombri e triglie, per risparmiare fino al 30% e garantire freschezza. Per una dieta leggera, si preferiscono i “magrissimi” (con un contenuto di grassi inferiore all’1%), come nasello, orata, razza, gamberi d’acqua dolce e polpi, oppure i “magri” (1-3%)come spigola, trota, palombo, rombo, calamari, seppie, mitili, ostriche, e vongole. I “semigrassi” (fino al 10%) includono dentice, triglia, tonno, pesce spada, salmone, sarde, mentre tra i “grassi” spiccano aringa, anguilla, sgombro, ottimi per il fabbisogno di vitamina D.

Anche la cottura fa la differenza: griglia per pesci grandi o tranci, forno per versatilità, vapore per esaltare il gusto, bollitura per zuppe e salse. Il risultato? Un menu sano, stagionale e sostenibile, perfetto per affrontare l’autunno con energia.

