Sostenibilità, le cooperative agricole e agroalimentari hanno investito 1,2 miliardi nel 2024

Dalla Cantina Produttori Valdobbiadene, nel cuore del territorio del Prosecco Docg, impresa corale nata nel 1952 grazie all’intuizione di 129 soci fondatori, e che conta oggi circa 600 soci, ognuno dei quali vendemmia manualmente la propria piccola vigna per partecipare, anno dopo anno, a una storia in continua evoluzione; alla Cooperativa Pescatori del Trasimeno di Magione che, dal 1928, lavora con l’obbiettivo di migliorare le condizioni economiche e la qualità della vita dei soci pescatori. Ed ancora le Latterie Vicentine di Bressanvido, società cooperativa di produzione e distribuzione di latte e suoi derivati, nata nel 2001 dalla fusione di due realtà storiche della Provincia di Vicenza e che oggi produce in media 3.500 quintali di latte lavorato al giorno; la Cooperativa agricola La Collina di Reggio Emilia che crede nell’agricoltura biodinamica a salvaguardia dell’ambiente e per il benessere dell’uomo, fino alla Cooperativa agricola Co.r.ag.gio (Cooperativa Romana Agricoltura Giovani), nata con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ecologia e dell’ambiente attraverso la buona pratica agricola, e che, da maggio 2015, ha in gestione la Tenuta di Borghetto San Carlo a Roma, 22 ettari su terreni pubblici per decenni inutilizzati e a rischio cementificazione. Sono le cinque cooperative agricole e della pesca che si sono aggiudicate i premi della “Giornata della Sostenibilità Cooperativa” n. 5, appuntamento consolidato nel palinsesto degli eventi di Confcooperative che, nei giorni scorsi, ha premiato, a livello complessivo, 18 realtà che si sono contraddistinte per politiche di sviluppo sostenibile.

Sostenibilità che è un tema sempre più centrale nel settore agricolo. Le cooperative agricole e agroalimentari aderenti a Confcooperative hanno investito nel 2024, spiega una nota, “oltre 1,2 miliardi di euro in iniziative legate alla sostenibilità (pari al 60% degli investimenti di tutto il sistema di Confcooperative), con un incremento del +11,5% sull’anno precedente”.

Per il presidente Fedagripesca Confcooperative, Raffaele Drei, “l’aumento degli investimenti in sostenibilità è un segnale positivo che conferma l’impegno crescente del mondo cooperativo per un modello agricolo più verde, sano e sostenibile. Le cooperative, assieme ai loro produttori associati hanno compiuto negli ultimi anni importanti progressi nell’ambito della sostenibilità, avviando e implementando pratiche virtuose sul risparmio energetico e dell’acqua, sulla riduzione dell’uso dei fitofarmaci, su progetti di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione, in un’ottica di economia circolare”. E, secondo Drei, “tutto ciò ha portato la cooperazione a dare un contributo fondamentale per garantire ai consumatori un cibo sicuro e di qualità, garantito da controlli rigorosi su tutte le fasi di trasformazione”. Una sicurezza che, conclude Drei, “viene ora, però, minacciata da accordi commerciali che l’Europa sta negoziando con i paesi terzi che di fatto facilitano le importazioni di diversi prodotti, dallo zucchero al riso al pollame. In pratica ora il rischio è di vedere arrivare nei nostri piatti prodotti provenienti da altri continenti, che molto spesso non sono conformi alle normative comunitarie, che sono di gran lunga le più rigorose al mondo in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e benessere animale”.

