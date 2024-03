“Star Wine List”: Gaja, Tenuta dell’Ornellaia e Tenuta San Guido nella Top 10

Da Gaja a Tenuta dell’Ornellaia, da Tenuta San Guido a Vietti, da Foradori a Biondi Santi, da Roagna a Emidio Pepe, da Bruno Giacosa a Giacomo Conterno, da Giuseppe Quintarelli a G.D. Vajra: sono le dodici aziende “gioiello” italiane, tra le più prestigiose del Belpaese, nella Top 100 by Star Wine List, il ranking che mette in fila i produttori maggiormente presenti, con i loro prodotti, nelle carte dei vini di enoteche e ristoranti internazionali di alto livello, con oltre 40 Paesi tenuti in considerazione insieme a 2.700 carte dei vini. La guida “Star Wine List”, nata a Stoccolma nel 2017, si focalizza sui wine bar e ristoranti con le migliori carte del vino e, a Parigi, il suo fondatore, Krister Bengtsson, ha presentato la Top 100 dominata dalla Francia, presente con oltre 70 cantine, ma con tanta Italia, secondo Paese rappresentato.

Gaja alla posizione n. 4, sfiora il podio ma è il primo vino dietro alla blasonata “truppa” degli Champagne transalpini, e quindi Dom Pérignon, Louis Roederer e Krug. Alla posizione n. 7, c’è Tenuta dell’Ornellaia, tra i fiori all’occhiello del Gruppo Frescobaldi, e alla n. 8 Tenuta San Guido, con il suo iconico Sassicaia, il vino più ricercato al mondo. Alla n. 31, si torna in Piemonte con Vietti, la griffe di Castiglione Falletto, maison storica e produttrice di alcuni tra i più rappresentativi cru di Barolo, mentre, alla posizione n. 50, si posiziona Foradori, cantina simbolo dell’Alto Adige e, alla n. 52, Tenuta Biondi-Santi, la “culla” del Brunello di Montalcino e nome che è un autentico mito dell’enologia. Posizione n. 59 per Roagna, cantina tra le più importanti nel territorio delle Langhe. Anche l’Abruzzo è presente grazie a Emidio Pepe (n. 64), “Mr. Montepulciano” e vignaiolo-simbolo della Regione. Il Piemonte, che è quella più rappresentata, è presente anche con Bruno Giacosa (n. 65), altro grande classico italiano conosciuto in tutto il mondo, e Giacomo Conterno (n. 71), una “leggenda” quando si parla di Barolo, con il suo Monfortino. C’è gloria anche per il Veneto, grazie a Giuseppe Quintarelli (n. 72), una delle cantine più rinomate della Valpolicella e dell’Amarone, mentre G.D. Vajra (n. 98), altra griffe del Barolo, rafforza ancora il gruppo prestigioso e nutrito della Piemonte enoica. Francia e Italia che dominano la Top 20, con i “cugini” d’Oltralpe che trionfano grazie allo Champagne. Per Krister Bengtsson, “non dovrebbe sorprendere che i primi tre siano tutti marchi ben noti dello Champagne. La regione è da molto tempo leader non solo nella produzione di grandi vini, ma anche nella loro promozione e distribuzione in tutto il mondo”.

Focus - La Top 100 by “Star Wine list”

1. Dom Pérignon, Champagne, Francia

2. Louis Roederer, Champagne, Francia

3. Krug, Champagne, Francia

4. Gaja, Piemonte, Italia

5. Bollinger, Champagne, Francia

6. Billecart-Salmon, Champagne, Francia

7. Tenuta dell’Ornellaia, Toscana, Italia

8. Tenuta San Guido - Sassicaia, Toscana, Italia

9. Château d'Yquem, Bordeaux, Francia

10. Bodegas Vega Sicilia, Ribera del Duero, Spagna

11. E.Guigal, Rhône, Francia

12. Domaine Leflaive, Borgogna, Francia

13. Château Latour, Bordeaux, Francia

14. Maison Ruinart, Champagne, Francia

15. Château de Beaucastel, Rhône, Francia

16. Château Haut-Brion, Bordeaux, Francia

17. Château Margaux, Bordeaux, Francia

18. Château Mouton Rothschild, Bordeaux, Francia

19. Château Palmer, Bordeaux, Francia

20. Domaine de la Romanée-Conti (DRC), Borgogna, Francia

21. Château Cos D'Estournel, Bordeaux, Francia

22. Pol Roger, Champagne, Francia

23. Domaine Jean-Louis Chave, Rhône, Francia

24. Taittinger, Champagne, Francia

25. Château Lynch-Bages, Bordeaux, Francia

26. M. Chapoutier, Rhône, Francia

27. Château Montrose, Bordeaux, Francia

28. Opus One, Napa Valley, Usa

29. Château Pontet Canet, Bordeaux, Francia

30. Château Lafite Rothschild, Bordeaux, Francia

31. Vietti, Piemonte, Italia

32. Penfolds, South Australia, Australia

33. Egly-Ouriet, Champagne, Francia

34. Château Cheval Blanc, Bordeaux, Francia

35. R. Lopez de Heredia (Tondonia), Rioja, Spagna

36. Laurent-Perrier, Champagne, Francia

37. Weingut Egon Müller - Scharzhof, Mosel, Germania

38. Domaine Bouchard Père & Fils, Borgogna, Francia

39. Veuve Clicquot, Champagne, Francia

40. Domaine Tempier, Bandol, Francia

41. Domaine Huet, Vouvray, Francia

42. Domaine Méo-Camuzet, Bourgogne, Francia

43. Château Léoville-Las Cases, Bordeaux, Francia

44. Didier Dagueneau, Pouilly-Fumé, Francia

45. Domaine de Montille, Borgogna, Francia

46. Louis Jadot, Borgogna, Francia

47. Domaine Dujac, Borgogna, Francia

48. Domaine Faiveley, Borgogna, Francia

49. Domaine André & Mireille Tissot, Jura, Francia

50. Foradori, Trentino-Alto Adige, Italia

51. Domaine Zind-Humbrecht, Alsazia, Francia

52. Tenuta Biondi-Santi, Toscana, Italia

53. Domaine Roulot, Bourgogne, Francia

54. Dominio de Pingus, Ribera del Duero, Spagna

55. Jacques Selosse, Champagne, Francia

56. Jean Francois Ganevat, Jura, Francia

57. Pierre-Yves Colin-Morey, Borgogna, Francia

58. Kistler Vineyards, California, Usa

59. Roagna, Piemonte, Italia

60. Charles Heidsieck, Champagne, Francia

61. Château Ducru-Beaucaillou, Bordeaux, Francia

62. Agrapart & Fils, Champagne, Francia

63. Domaine des Comtes Lafon, Borgogna, Francia

64. Emidio Pepe, Abruzzo, Italia

65. Bruno Giacosa, Piemonte, Italia

66. Domaine René et Vincent Dauvissat, Chablis, Francia

67. Pétrus, Bordeaux, Francia

68. Joseph Drouhin, Borgogna, Francia

69. Jacquesson, Champagne, Francia

70. Domaine Francois Raveneau, Chablis, Francia

71. Giacomo Conterno, Piemonte, Italia

72. Giuseppe Quintarelli, Veneto, Italia

73. Moët & Chandon, Champagne, Francia

74. Paul Jaboulet Aîné, Rhône, Francia

75. Niepoort, Portogallo

76. Château Léoville Barton, Bordeaux, Francia

77. Domaine Auguste Clape, Rhône, Francia

78. Weingut Keller, Rheinhessen, Germania

79. Château Musar, Bekaa Valley, Libano

80. Salon, Champagne, Francia

81. Weingut H. Dönnhoff, Nahe, Germania

82. Domaine Ponsot, Bourgogne, Francia

83. Domaine Vincent Girardin, Borgogna, Francia

84. Dominus Estate, Napa Valley, Usa

85. Château Léoville-Poyferré, Bordeaux, Francia

86. Weingut Emmerich Knoll, Niederösterreich, Austria

87. Château La Mission Haut-Brion, Bordeaux, Francia

88. Domaine Armand Rousseau, Borgogna, Francia

89. Domaine Weinbach, Alsazia, Francia

90. Domaine Ramonet, Borgogna, Francia

91. Domaine Marquis D ́Angerville, Borgogna, Francia

92. Domaine Guiberteau, Saumur, Francia

93. Domaine Vacheron, Sancerre, Francia

94. Château Calon Ségur, Bordeaux, Francia

95. Larmandier-Bernier, Champagne, Francia

96. Château Gruaud Larose, Bordeaux, Francia

97. Château Pichon Lalande, Bordeaux, Francia

98. G.D. Vajra, Piemonte, Italia

99. Weingut Dr. Loosen, Mosella, Germania

100. Domaine Jean Foillard, Beaujolais, Francia

