Stime di vendemmia: nella campagna 2024/2025 l’Ue produrrà 146,5 milioni di ettolitri di vino

La vendemmia 2024 è stata particolarmente attesa dopo una 2023 poco generosa, ma il periodo di raccolta delle uve non è stato esente da difficoltà, ovviamente con i vari distinguo tra zona e zona, soprattutto a causa delle piogge recenti e, in generale, dei fenomeni atmosferici pronunciati tra cui rientra a buon diritto anche la siccità. Difficile, al momento, fare una somma attendibile e precisa per l’annata, con le uve che stanno finendo di entrare in cantina, anche se i dati provvisori possono aiutare a tracciare un quadro della situazione. Un’ultima stima quantitativa arriva dalla Commissione Europea, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri produttori di vino (18 Paesi) al 30 settembre, e parla, per la campagna 2024/2025, di 146,5 milioni di ettolitri (-1,49% sul 2023/2024), numero inferiore anche su una media quinquennale di 160 milioni di ettolitri. L’Italia sarà, probabilmente, il primo produttore europeo in quantità, con una stima di 41 milioni di ettolitri, il 7% in più sul 2023/2024, ma un numero comunque più basso se confrontato con i 47 milioni di ettolitri della media degli ultimi cinque anni. Nel Belpaese, poco più di 22 milioni di ettolitri stimati per la campagna 2024/2025 sono a Dop, e 11,8 milioni di ettolitri classificati Igp.

La Francia, sempre secondo le stime, è il secondo produttore, a livello di volumi, per la campagna 2024/2025 con 39, 3 milioni di ettolitri, -18% sul 2023/2024 e in ribasso sulla media quinquennale che si attesta su 43,5 milioni di ettolitri. Francia che sentirebbe il “fiato sul collo” della Spagna, con le stime che parlano di quasi 38,1 milioni di ettolitri, +19% sul 2023/2024 (la media degli ultimi cinque anni è di quasi un milione di ettolitri in più).

Ma si parla, appunto, di stime, che possono discostarsi da altre: in Francia, quelle più recenti pubblicate dal Servizio statistico del Ministero dell’Agricoltura, sono andate in ribasso rispetto agli ultimi rilevamenti, e, quindi, con una produzione di vino nel 2024 prevista a 37,5 milioni di ettolitri, in calo del 22% sull’anno precedente e del 15% sulla media quinquennale. E in Spagna, la cifra comunicata dal Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España, stima un raccolto di poco superiore ai 37 milioni di ettolitri di vino e mosto, che ha di fatto abbassato le stime fatte tre mesi fa (39,7 milioni di ettolitri).

