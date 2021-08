Tascante, Doc Etna Rosato Tefra 2020

I produttori storici dell'Etna considerano il rosato al pari di rosso e bianco: sia perché qui hanno una marcia qualitativa in più, ma soprattutto per la loro longevità, dovuta alle particolari condizioni pedoclimatiche, che garantiscono forti escursioni termiche anche in piena estate. Mentre i cru di contrada di Tascante (dependance etnea di Tasca d'Almerita, griffe recentemente premiata del “Robert Parker Green Emblem”) sono ancora in cantina ad affinare, vi segnaliamo il rosato Tefra '20: rosa corallo, profuma di frutti di bosco, pesca gialla matura, arancia rossa e pietra focaia; agile, snello, nervoso il sorso, appena marcato da una leggera tannicità, lungo, salino e persistente.

(Massimo Lanza)

