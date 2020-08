Tascante, Doc Etna Rosso Contrada Pianodario 2017

Tasca d'Almerita è fra le aziende più grandi e note della Sicilia, ma si muove con passo accogliente di famiglia. Sorge in 5 zone diverse dell'Isola dove è riuscita, grazie al rispetto dei tempi giusti, a costruire legami fortissimi con le genti del posto. Sull'Etna hanno creato TASCAИTƎ, un bellissimo gioco di specchi pensato per un territorio per cui si sono presi 10 anni di assaggi e approfondimenti. Fra i risultati c'è Contrada Pianodario: 3,8 ettari di suolo lavico stratificato a 775 metri s.l.m. Dal 2017 - a lungo asciutto, piovoso in autunno - è nato un vino gentiluomo: chiaro e lieve, ospita note di fragola, scorza di limone e idrocarburi, e scorre levigato, consistente di sapidità gustosa e freschezza fruttata.

Copyright © 2000/2020