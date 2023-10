Tenuta Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2016

Di proprietà dell’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer, che l’ha acquisita alla fine del 2015, Tenuta Argentiera - il cui nome è legato a quello di uno dei suoi principali appezzamenti, Podere Argentiera, così chiamato perché, già in epoca etrusca, era un’area mineraria dove si estraeva l’argento - copre una superficie vitata di 80 ettari, per una produzione complessiva di 450.000 bottiglie. Da sempre Argentiera ha prodotto vini di ineccepibile fattura e personalità mediterranea da vendere, capaci anche di vincere la sfida con il tempo, come nel caso del Bolgheri Superiore 2016. Ampio e complesso il suo profilo olfattivo, che a note di frutti di bosco e visciola somma più freschi sentori erbacei di erbe aromatiche e macchia mediterranea, note minerali, di grafite e salgemma, con un armonico e per nulla invasivo apporto del rovere, che si estrinseca attraverso eleganti rimandi fumé e spezie gialle. Sontuoso il sorso ben condotto da una notevole e dinamica acidità e una raffinata dotazione tannica di tutto rispetto ancora in fase evolutiva, ben bilanciata dal frutto succoso. Persistenza aromatica lunghissima e finale lungo e irresistibile.

(are)

Copyright © 2000/2023