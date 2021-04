Tenuta Carretta, Docg Barolo Cannubi 2015

La Tenuta Carretta, situata a Piobesi d’Alba, 85 ettari di vigneto per 500.000 bottiglie di produzione complessiva, è dal 1985 in mano alla famiglia Miroglio, che è stata anche protagonista di un piano articolato di acquisizione vigneti con l’obiettivo di raggiungere alcune delle parcelle più prestigiose di Langa. Ecco allora che l’azienda oggi possiede vigneti in Cannubi per il Barolo, a Treiso per il Barbaresco, in Alta Langa e a Malgrà nell’astigiano. Un patrimonio viticolo vario e distribuito su più areali, che sostiene un portafoglio etichette altrettanto variegato, capace di spaziare nel meglio delle denominazioni piemontesi, con vini dallo stile pulito ed essenziale, sempre di ineccepibile esecuzione. Come nel caso del Barolo Cannubi 2015 dai tratti aromatici fragranti, che alternano mirtillo e mora a cenni sfumati di scorza d’arancia, liquirizia, sottobosco, tabacco e spezie dolci. In bocca, il sorso è lieve e reattivo, dai tannini incisivi ma sempre ben amalgamati al frutto, donando contrasto e chiaro-scuri al sorso, fino ad un finale dai rimandi balsamici e ancora dai ritorni fruttati.

