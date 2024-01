Tenuta Casali, Doc Romagna Sangiovese Mercato Saraceno Quartosole Riserva 2020

La Riserva 2020 del Quartosole dimostra una buona complessità senza mancare mai in finezza e vitalità. Profumi di uva spina e ciliegia si aggiungono alle note mentolate e di canfora e, infine, alle erbe officinali. In bocca si muove fra seri sapori vegetali a quelli più lievi floreali, supportati da un sorso sapido ed aderente, che lascia il palato pulito e fresco. Quartosole proviene dalle vigne di Tenuta Casali, azienda nata in Mercato Saraceno nel 1978 (seguendo le orme di famiglia, iniziate negli anni Quaranta del Novecento) e che oggi conta su 23 ettari totali di vigna, posti su antichi terrazzamenti fluviali creati dal fiume Savio, e sull’entusiasmo delle nuove generazioni.

