Terrazze dell'Etna, Vino bianco Ciuri

Azienda che si è affacciata nel fascinoso panorama etneo nel 2008 per volontà di Nino Bevilacqua che ha composto un incredibile anfiteatro vitato, nella parte nord-occidentale del vulcano, Terrazze dell’Etna conta su 38 ettari a vigneto posti nel comune di Randazzo, per una produzione media di 120.000 bottiglie. Originale il Ciuri, un vino ottenuto dalla vinificazione in bianco del Nerello Mascalese, riposa in acciaio per 12 mesi. Al naso è fresco e netto, con toni erbacei e fruttati in evidenza (fieno, tiglio, lampone e uva spina), mentre in bocca è succoso, croccante, schietto e beverino. Una bottiglia che colpisce per duttilità e per la sua vocazione gastronomica.

