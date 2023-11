“Top 100” 2023 by “Wine Spectator”: al n. 10 la Nuova Zelanda, al n. 9 l’Oregon

Riparte con il Sauvignon Blanc Marlborough 2022 di Greywacke al n. 10, dalla Nuova Zelanda, e con il Pinot Noir Willamette Valley 2021 di Résonance, dall’Oregon, il “count down” verso il “Wine of the Year” della “Top 100” di “Wine Spectator” la classifica più influente nel mondo della critica enoica, che, come da tradizione, in un “day by day”, svelerà le prime 10 posizioni fino alla n. 1, venerdì 10 novembre, e poi l’intera classifica lunedì 13 novembre. Classifica che, negli anni, ha sorriso più volte all’Italia. E se nel 2022 il n. 1 al mondo era stato il Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 di Schrader Cellars, in Napa Valley, tre erano stati gli italiani in “Top 10”: il Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Fattoria dei Barbi (n. 2), il Tignanello 2019 di Marchesi Antinori (n. 5), il Saffredi 2019 di Fattoria Le Pupille (n. 8). E ben 20 le etichette tricolore nella intera “Top 100”.

Copyright © 2000/2023