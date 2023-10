Tutti pazzi per le bollicine francesi: +20% delle vendite globali nel 2023, secondo Catawiki

Non accenna ad arrestarsi l’avanzata trionfale dello Champagne: nel 2023 le vendite a livello globale sono cresciute di quasi il 20% - in Italia si registra un +15% - mentre si sta assistendo ad un’impennata della domanda in periodi sorprendenti dell’anno. Lo rivela un’indagine Catawiki, piattaforma leader in Europa per le aste di oggetti speciali, in occasione della Giornata Internazionale dello Champagne, che si festeggia domani, 27 ottobre. L’Italia rappresenta ormai il quarto mercato al mondo per le prestigiose etichette francesi: secondo i dati del Comité Champagne, diffusi per “Modena Champagne Experience 2023”, le spedizioni di Champagne verso l’Italia hanno registrato, nel 2022, il record storico, sia a volume che a valore, con 10,6 milioni di bottiglie (+11,5%) e un giro d’affari di 247,9 milioni di euro (+19%).

Stando ai dati Catawiki, non solo la popolarità dello Champagne continua a crescere - il prezzo medio di una bottiglia è aumentato del 7% dal 2022 - ma le nuove tendenze mostrano che gli incrementi più elevati su base annua si sono verificati in agosto (29%), giugno (22%) e settembre (20%), suggerendo che il consumo di Champagne nei mesi estivi è in aumento. Allo stesso modo, mentre gennaio 2022 si è rivelato il momento più popolare per fare offerte sullo Champagne (in particolare il 20 e il 27 gennaio), quest’anno la tendenza si è spostata verso i mesi più caldi, con le giornate del 23 settembre e del 12 giugno ai primi posti.

I dati rivelano che su Catawiki gli italiani hanno speso il 15% in più per lo Champagne nel 2023 sul 2022 - otto volte di più sui francesi - posizionandosi al primo posto nella classifica dei Paesi che hanno acquistato più Champagne nel 2023 (Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio e Francia). Una tendenza confermata anche da Osservatorio Signorvino - catena di enoteche della famiglia Veronesi - secondo cui, in un anno di vendite, lo Champagne si è guadagnato il terzo gradino del podio, che ha ancora saldamente nelle prime due posizioni le grandi bollicine italiane, Franciacorta e Prosecco.

Lo Champagne millesimato è sempre stato molto ambito, ma l’esperto di vini di Catawiki, Mattia Garon attribuisce il cambiamento della stagionalità degli acquirenti alla crescente popolarità dello Champagne non d’annata, ottenuto da una miscela di uve provenienti da vendemmie di anni diversi anziché da un unico anno: “i marchi di Champagne d’annata sono stati a lungo popolari, ma negli ultimi anni abbiamo notato che i consumatori si stanno interessando allo Champagne non d’annata da gustare durante tutto l’anno per una moltitudine di occasioni. Probabilmente questo avviene per via dei prezzi più accessibili, ma anche per il fatto che le cuvée speciali o vintage sono sempre più difficili da reperire. Questo ha portato a una domanda massiva per i produttori di vini non millesimati, che, di solito, sono piccoli viticoltori a conduzione familiare”. Sulla piattaforma Catawiki il brand che, nel 2023, ha dominato le classifiche in termini di popolarità è Dom Pérignon, mentre la bottiglia più costosa venduta sul mercato quest’anno è stata un Dom Pérignon P3 del 1975 a 7.750 euro.

