Un libro tutto dedicato al territorio del Barolo trionfa agli “International Gourmand Awards” 

Un libro dedicato ad uno dei territori più famosi ed iconici del vino italiano trionfa agli “International Gourmand Awards”, edizione n. 28, premio dedicato ai libri di cucina, vino, drinks e alla food television di tutto il mondo: il volume “Barolo Terroir - Grapes Crus People Places”, scritto dai wine writer Ian D’Agata e Michele Longo, si è aggiudicato il “Best in the World 2023” nella sezione “European Wine”. Ma si registra anche la vittoria di un altro libro italiano, firmato da Iginio Massari, che, con il suo “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z” (Italian Gourmet), è il top nella sezione “Pastry Pro”. “Oltre 500 pagine per conoscere meglio il Barolo, a cura di due autori straordinari. Questo libro va ben oltre qualsiasi pubblicazione precedente, e diventa un must per ogni professionista del vino, ma anche per ogni appassionato che voglia capire come e perché questo vino si trovi sulle tavole di tutto il mondo” ha scritto la giuria nella motivazione.

Edouard Cointreau, presidente degli “International Gourmand Awards” (paragonati agli “Oscar” per il cinema), presentati recentemente all’Umea Food Symposium in Svezia, ha poi aggiunto: “un capolavoro, diverso da tutti gli altri; nemmeno noi in Francia abbiamo un libro così dettagliato e approfondito come questo sui nostri vini”.

Gli autori, già premiati in passato nella categoria “Wine Professionals”, per il loro libro “The Grapes & Wines of Italy: The Definitive Compendium Region by Region”, hanno ringraziato per il prestigioso riconoscimento. Michele Longo, alla premiazione in Svezia, ha detto “siamo orgogliosi di avere realizzato insieme un’opera, speriamo importante, dedicata al re dei vini rossi italiani, che ha voluto cristallizzare le tante interviste condotte negli anni, a partire dai primi Anni Ottanta del Novecento che ci ha visto presenti a Barolo per conoscere ed a imparare dai tanti protagonisti di quel territorio splendido”.

Il wine writer Ian D’Agata firma anche la regia dell’evento “The Great 100 Italian Wineries of Italy”, a Shanghai l’8-9 luglio, che porta in Cina le grandi griffe del vino made in Italy: sarà una grande festa, ma improntata al business ed alla comunicazione, che vedrà protagoniste 100 tra le migliori aziende vinicole italiane, 1.000 addetti ai lavori e appassionati attesi e altri 15.000 partecipanti agli eventi live streaming online ufficiali, con un’esposizione mediatica stimata di 10 milioni di persone tra professionisti e wine lover.

