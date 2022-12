Una degustazione a 18.000 piedi, tra Auckland e Queenstown: è la tratta enoica by Invivo

Una degustazione guidata di otto vini a 18.000 piedi di altezza, nelle due ore di volo tra Auckland da Queenstown, su un aereo della flotta di Invivo Air: è l’ultima idea lanciata dalla compagnia aerea di proprietà dell’omonima azienda del vino neozelandese, Invivo Wines di Tim Lightbourne e Rob Cameron, oggi tra le più importanti del Paese, che vanta collaborazioni in Francia, Australia, Italia ed Irlanda, oltre ad una partnership con Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie di “Sex and the City”.

I biglietti per il primo volo, in programma il 31 gennaio 2023, sono andati sold out in poche ore, al prezzo di 600 sterline, che include - oltre alla degustazione, che comprende le etichette prodotte insieme all’attore irlandese Graham Norton ed il popolare Sauvignon Blanc X SJP (dove SJP sta ovviamente per Sarah Jessica Parker, ndr) - anche la cena al Botswana Butchery ed il pernottamento all’Hilton Queenstown Resort & Spa, per quella che è, a tutti gli effetti, la prima tratta enoica di una compagnia aerea al mondo.

Copyright © 2000/2022