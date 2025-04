Usa, The Wine Group trova l’accordo per acquisire alcuni dei marchi di Constellation Brands

Mentre il tema dazi, tra annunci, fiammate e sospensioni, tiene banco nel mondo e in Usa, l’industria del vino degli Stati Uniti vede grandi manovre interne. Come quelle che vedono il colosso The Wine Group, che ha sedi in California, New York e Australia, e possiede oltre 120 marchi enoici, annunciare l’accordo per l’acquisizione di diversi marchi da un altro gigante del beverage, come Constellation Brands (che in Italia controlla Ruffino, che resta invece di sua proprietà, ndr), smentendo in larga parte alcuni rumors circolati ad inizio marzo 2025). “The Wine Group, uno dei principali produttori mondiali di vini pluripremiati, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Constellation Brands, per l’acquisizione di diversi marchi di vino: Cook’s, J. Rogét, Meiomi, Robert Mondavi Private Selection, Simi e Woodbridge. Inoltre, l’accordo include l’acquisizione da parte di Twg di tre strutture e circa 6.600 acri di vigneti di proprietà e in affitto in tutta la California. Le strutture includono siti di produzione a Lodi e nella contea di Monterey, nonché l’azienda vinicola Simi a Healdsburg (tutte in California, ndr). La transazione è soggetta alla consueta revisione normativa”, spiega una nota di The Wine Group.

“Siamo entusiasti di stipulare un accordo con Constellation per acquisire questi marchi e asset molto apprezzati - ha dichiarato John Sutton, Ceo The Wine Group - in qualità di uno dei maggiori produttori di vino al mondo, The Wine Group è orgoglioso del nostro retaggio di oltre 40 anni nel fornire ad alcuni dei marchi di vino più amati al mondo con un’eccezionale eccellenza operativa. L’aggiunta di questi asset si baserà sul nostro impegno a essere un’azienda orientata ai consumatori, offrendo un portafoglio diversificato che offre ai consumatori gusto, qualità e valore eccezionali, per ogni occasione”.

Dal canto suo, Constellation spiega come l’operazione sia mirata alla ridefinizione del suo portafoglio di vini, concentrandosi sul segmento da 15 dollari a bottiglia in su: “il portafoglio di vini di Constellation sarà costituito da una collezione di vini molto apprezzati provenienti dalle migliori regioni di tutto il mondo, con un prezzo prevalentemente di 15 dollari e oltre. Ciò include i marchi iconici della Napa Valley Robert Mondavi Winery, Schrader, Double Diamond, To Kalon Vineyard Company, Mount Veeder Winery e The Prisoner Wine Company; la famiglia di marchi di vino My Favorite Neighbor di Paso Robles; Kim Crawford dalla Nuova Zelanda, produttore del Sauvignon Blanc n. 1 negli Stati Uniti; l’acclamato produttore toscano Ruffino Estates e Ruffino Prosecco; gemme ricercate come Sea Smoke dall’Ava di Santa Rita Hills, Lingua Franca dalla Willamette Valley dell’Oregon e altro ancora. Questa eccezionale collezione è completata dal pluripremiato portafoglio di liquori artigianali di Constellation, tra cui il whisky High West, il whisky Nelson’s Green Brier, la tequila Mi Campo, la tequila Casa Noble e altri”, spiega una nota di Constellation Brands.

“Questa transazione riflette la nostra strategia pluriennale per riconfigurare il nostro business, dando vita a un portafoglio di marchi di vino e liquori artigianali di fascia alta che sono allineati all’evoluzione delle preferenze dei consumatori e contribuiscono a rafforzare la nostra posizione competitiva”, ha dichiarato Bill Newlands, presidente e Ceo Constellation Brands. “Concentrare il nostro portafoglio di vini e liquori in segmenti a più alta crescita rimane un elemento importante della nostra strategia aziendale complessiva e completa il nostro portafoglio di birre di fascia alta, con l’obiettivo di garantire che continuiamo a partecipare a più occasioni per i consumatori di birra, vino e liquori”.

