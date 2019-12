Vallarom, Vino Frizzante Metodo Familiare Vadum Caesaris 2016

Di Vallarom ci si innamora, semplicemente. Non si può non capitolare di fronte all'energia di Barbara e Filippo, un entusiasmo che spettina come l'ora del Garda che soffia sulle loro vigne e il loro maso del 1.300 che guarda al Castello di Avio. Si entra dal cancello curiosi e se ne esce ricchi: di gesti spontanei e familiari, di parole gioiose pesate e pensate (anche serie ed alterate, 'ché la passione, si sa, non lascia indifferenti mai), di responsabilità verso noi stessi e il contesto, di amore per ciò che si fa e come si fa. Perché Vallarom è un'azienda “matrimoniale” biologica di nome e di fatto, in ogni singola piega del suo fare, ingegnato per impattare il meno possibile, supportando le aziende che sposano la stessa filosofia. Cantina e agriturismo, dove si beve bene e si mangia ancora meglio. Una decina i vini prodotti, internazionali e locali (fra cui il curioso Lambrusco Foglia Frastagliata), e due bolle: il Vo' (100% Chardonnay) e questo Metodo Familiare, nato per onorare le origini modenesi di Filippo e l'uva bianca ricca di acidità di Vallarom. Una bollicina divertita, profumata di fiori di campo, cedro ed erbe aromatiche, che stuzzica la sete e l'appetito. L'avranno fatto apposta...

