Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Brut Cuvette 2018

Villa Franciacorta è nata nel 1960, quando Alessandro Bianchi, acquistò il piccolo borgo denominato “Villa”, riportandone in vita l’attività agricola. Attualmente l’azienda rappresenta un solido punto di riferimento della Franciacorta e conta su 37 ettari coltivati a vigneto per una produzione di 300.000 bottiglie. Oggi alla conduzione ci sono a Roberta Bianchi e il marito Paolo Pizziol. Il Franciacorta Cuvette 2018, maturato parzialmente in legno, è affinato sui suoi lieviti per oltre 60 mesi. È spumante dai profumi di pesca, mela e agrumi con tocchi di nocciola tostata e vaniglia. In bocca, il sorso è ricco e ben strutturato, dallo sviluppo morbido e dal finale ampio e persistente.

(fp)

Copyright © 2000/2023