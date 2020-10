Villa Russiz, Doc Collio Merlot 2016

45 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 220.000 bottiglie sono i numeri di questa cantina con sede a Capriva del Friuli, che fa capo alla fondazione omonima dall'intensa storia filantropica (legata all'accoglienza di minori in difficoltà e oggi sostenuta dal prezioso contributo di Tenute del Cerro - Gruppo Unipol). Se, evidentemente, a recitare la parte da protagonista sono le etichette bianchiste aziendali, Villa Russiz è capace di emergere con buona autorevolezza anche quando si confronta con i rossi. Ne è un buon esempio il Collio Merlot 2016, affinato per oltre un anno in barrique, che propone profumi di erbe aromatiche, edera, frutti rossi, tabacco e spezie, ad anticipare un sorso convincente, dal timbro bilanciato, progressivo e intenso.

