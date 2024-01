Vineria Aperta Landscape Drinkers - Castelnuovo dell'Abate, Montalcino (SI)

via Bassomondo - Castelnuovo dell'Abate

Indirizzo: via Bassomondo - Castelnuovo dell'Abate

Inaugurata ad aprile 2023 a un passo dall'Abbazia di Sant'Antimo, per creare un luogo di cultura del vino, la Vineria Aperta - Landscape Drinkers è gestita da un team giovane di feticisti del settore, che hanno voluto trasportare in un'enoteca la convivialità enoica che condividono nella vita. Senza muri, accoglie contaminazioni e offre territori e paesaggi buoni da bere (in relax):

COSA VENDE

Alice et Olivier De Moor, Borgogna Aligotè Plantation 1902 2020 - € 75,00

Un rosso ottenuto da un vitigno minore della Borgogna ma non meno affascinante

Contrada Contro, Marche Trebbiano 2021 - € 45,00

Bianco dallo spiccato carattere, ottenuto da vigneti molto vecchi

Aurelien Lurquin, Champagne Les Traverses Pas Dosè 2019 - € 360,00

Champagne prodotto da un piccolo vigneron della Vallée de la Marne

Belluard, Savoie Altesse Grandes Jorasses 2020 - € 70,00

Bianco agile e dai piacevoli tratti vegetali

Podere Sottoilnoce, Lambrusco Rosato Frizzante Cattabrega 2021 - € 25,00

Max Brondolo è vigneron che produce vini freschi e di grande beva

Imanol Garay, Regione Basca Hegan Egin 2021 - € 100,00

Bianco basco ottenuto da Petit Courbu e Petit Manseng

Vinas Mora, Croazia Kaamen II 2021 - € 80,00

Rosso croato ottenuto da uve Babic in purezza

Il Colle, Brunello di Montalcino 2017 - € 80,00

Brunello austero e caratteriale

Cappellano, Barolo Pie Rupestris 2011 - € 300,00

Un Barolo dall’impostazione decisamente tradizionale

Tenuta San Francesco, Costa d'Amalfi Clandestino Nature - € 45,00

Bianco ottenuto da un blend a base di Biancazita e Biancatenera

COSA CONSIGLIA



Lisini, Brunello di Montalcino Ugolaia 2017 - € 220,00

Un Brunello sempre generoso e d’impatto non banale

Podere le Ripi, Brunello di Montalcino Cielo d'Ulisse 2019 - € 65,00

Brunello dallo stile “naturale” e dalle suggestioni seducenti

Soldera, Brunello Case Basse 2018 - € 680,00

Una delle etichette simbolo del Brunello di Montalcino

Castello Tricerchi, Brunello di Montalcino 2019 - € 60,00

Nuova realtà che produce Brunello dalla buona impostazione stilistica

Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2013 - € 200,00

Brunello tutto all’insegna della naturalità nel bene e nel male

Tenuta Buon Tempo, Brunello di Montalcino 2019 - € 60,00

Brunello ben concepito dai profumi puliti e dal gusto saporito

Gianni Brunelli, Rosso di Montalcino 2020 - € 55,00

Rosso di beva incalzante e saporita

Pian dell'Orino, Brunello di Montalcino Vigneti del Versante 2017 - € 195,00

Le etichette di Pian dell’Orino si sono imposte tra i cult wine di Montalcino

Mastrojanni, Brunello di Montalcino Schiena d’Asino 2019 - € 130,00

Un Brunello classico e dalla costanza qualitativa definita

Le Ragnaie, Rosso di Montalcino 2020 - € 35,00

Snello scorrevole e beverino, questo rosso profumato e sapido

