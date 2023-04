“Vinitaly Usa” debutta nel 2023, in partnership con International Wine Expo di Chicago

Negli Usa, che sono e restano il primo mercato del vino italiano, debutta Vinitaly, con un primo evento business to business. E, come annunciato dall’ad della fiera veronese Maurizio Danese, a Vinitaly 2023, a Verona, sarà Chicago, una delle capitali economiche d’America, a tenere a battesimo questo debutto. Che si concretizzerà, dal 22 al 23 ottobre 2023 (con un programma ancora da definire, ndr), ai CineCity Studios della città, con la partnership tra Vinitaly e l’International Wine Expo di Chicago.

Un progetto, spiega una nota, nato “per organizzare un prestigioso evento business to business tra imprese Italiane produttrici di vino e i principali operatori degli Usa, tra cui importatori, distributori, ristoranti e gdo”, con la regia, tra gli altri, della Camera di Commercio Italo Americana di Chicago.

L’ambizione è quella di fare di questo il “più importante evento di promozione di vino Italiano negli Usa, tappa immancabile per imprese di produzione di vino italiano, sia per penetrare per la prima volta il mercato americano, che per rafforzarlo ed espanderlo qualora già presenti”.

