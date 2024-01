Vino in Gdo: ancora in calo i vini fermi, tengono gli spumanti. Prezzi a +5/6% sul 2022

Poco più di 512 milioni di litri venduti (438,4 di vini fermi e 73,5 di spumanti) per 2,3 miliardi di euro: ecco il bilancio complessivo del vino in Gdo (esclusi i Discount) nei dati di Circana (fino al 24 dicembre), e, quindi, di fatto emblematici di tutto il 2023, analizzati da WineNews, relative alle vendite in Iper e Supermercati e libero servizio piccolo. “Con un dicembre 2023 senza scossoni, in linea con l’andamento dell’anno, con i volumi in debole recupero, ed un risultato complessivo positivo per le bollicine, e negativo, ma meno del 2022, per il vino fermo”, spiega Virgilio Romano, account director Circana.

Nel dettaglio, da inizio anno, il vino fermo ha fatto -3,3% nei volumi, muovendo 1,8 miliardi di euro i valore, con prezzi più alti, mediamente, del 6% rispetto al 2022. Di contro, gli spumanti nei 12 mesi hanno fatto 0,5%, e con prezzi medi in aumento del +5% (ed un prezzo medio al litro, nel complesso intorno ai 4,4 euro, ovvero di 4,1 per il vino fermo e di di 7,6 per gli spumanti, ndr). Curioso il dato relativo a dicembre, che (fatta salva l’ultima settimana dell’anno), ha penalizzato più gli spumanti (-2,9% sul dicembre 2022) che il vino fermo (-0,9%).

“Pur delineandosi risultati migliori del 2022 - sottolinea Romano - gli spumanti, a dicembre 2023, hanno viaggiato sotto le attese maturate nel secondo semestre”. Un piccolo segnale, l’ennesimo, in attesa di dati definitivi e più approfonditi, di un mercato del vino che offre sempre meno certezze.

