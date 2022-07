“Wine Enthusiast”, le recensioni dall’Italia affidate a Jeff Porter ed a Danielle Callegari

Si ridisegna ancora la redazione di “Wine Enthusiast”, il popolare magazine enoico che, in questi giorni, ha vissuto una piccola rivoluzione, come già riportato da WineNews, con l’arrivo di Christina Cabrales come nuova tasting director, e l’addio di Kerin O’Keefe, come italiana editor. Che sarà sostituita con due degustatori. Ovvero Jeff Porter, vecchia conoscenza del vino italiano, già resposabile di vino e beverage per i ristoranti americani di Joe Bastianich (e protagonista di “Sip Trip”, format tv di racconto di un viaggio nell’Italia del vino, realizzato negli scorsi anni in partnership con Vinepair, Iem e Colangelo & Partners, ndr), che coprirà Regioni come Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e tutto il Nord, da Est ad Ovest. Danielle Callegari, invece, già insegnante al “Department of French & Italian” al Dartmouth College, consigliere della “Dante Society of America”, e già co-curatrice di “Gola”, un podcast sulla cultura del cibo e del bere italiano, si occuperà delle degustazioni e delle recensioni dei vini di Toscana, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Campania, Sardegna, Lazio, Basilicata, Calabria e Molise.

Copyright © 2000/2022