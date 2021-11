“Wine Spectator”, iniziato il cammino verso la “Top 100” più attesa del mondo del vino

Tra le tante classifiche mondiali del vino, una delle più ambite è senza dubbio la “Top 100” di “Wine Spectator”, la più diffusa rivista enoica americana. Che oggi, svelando le posizioni n. 10, dove si trova il francese Châteauneuf du Pape 2018 di Château de Nalys, e n. 9, dove si è piazzato il californiano Cabernet Sauvignon St. Helena Dr. Crane Vineyard 2018 di Salvestrin, ha iniziato il suo tradizionale “count down”, che porterà fino al “vino dell’anno” della “Top 100 of 2021 - The most exciting wines of the year”, che sarà svelato il 19 novembre, mentre l’intera classifica sarà annunciata lunedì 22 novembre. Una classifica che, nell’edizione 2020, ha celebrato 19 etichette del Belpaese, e ha visto sul sul podio il Brunello di Montalcino Le Lucerè 2015 di San Filippo, e al n. 7 il Barolo 2016 di Massolino, nella “top 10” (mentre al n. 1 assoluto è salto il Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 di Bodegas Marqués de Murrieta).

La “Top 100” di “Wine Spectator” mette in fila i migliori vini assaggiati durante l’anno dalla redazione del magazine, tenendo in considerazione quello che la stessa “Wine Spectator” chiama “fattore X”, capace di generare interesse ed entusiasmo intorno ad un vino, oltre, ovviamente, alla qualità (basata sul punteggio), al valore (basato sul prezzo) e alla disponibilità (basata sul numero di casse prodotte o importate negli Stati Uniti).

