“World Nutella Day”: oggi, il mondo celebra un’intramontabile icona del made in Italy

Con il suo barattolo dalla forma inconfondibile è la più famosa al mondo. Pronunci il suo nome e subito ti fa gola. Tanto da conquistare un’intera giornata tutta per lei. Anche quest’anno, il 5 febbraio, si festeggia il World Nutella Day, occasione speciale nata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso per riunire la community mondiale di appassionati e per celebrare sui social l’amore per la crema alla nocciola e cacao italiana della Ferrero più amata al mondo.

Da oltre 60 anni, infatti, milioni di persone iniziano la giornata con il gusto e l’energia di Nutella, che dal 1964, partendo da Alba, in Piemonte, ha saputo trasformarsi in icona globale amata in oltre 170 Paesi. Fu nel 1964, infatti, che la Ferrero di Alba, in Piemonte, commercializzò per la prima volta uno dei prodotti più iconici del nostro Paese. La sua storia, però, affonda le radici ancora più lontano, alla fine della Seconda Guerra Mondiale: già nel 1946, infatti, il pasticcere Pietro Ferrero aveva creato l’antenata della Nutella, che chiamò Pasta Gianduja o Giandujot, poi diventata la spalmabile Supercrema.

