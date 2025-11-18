A casa di Boccaccio, Leonardo, Carducci e Pascoli: amanti del vino che hanno fatto la storia

Dalla casa di Certaldo del Boccaccio che, già a metà del Trecento, scriveva, nel suo “Decameron”, di “fiumicel di Vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi dentro gocciola d’acqua”, a quella, nel fiorentino, che diede i natali a Leonardo da Vinci, ad Anchiano, genio per antonomasia che credeva “che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni”, come testimonia "lui stesso", tra gli altri, a WineNews (in un video del quale, a breve, verrà pubblicata una seconda edizione, ndr), o ancora i luoghi di Giosuè Carducci, che, dalla sua casa nel territorio di Bolgheri raccontava come “per le vie del borgo dal ribollir de’ tini va l’aspro odor de i vini l’anime a rallegrar”, fino a quella di Giovanni Pascoli, che con i suoi “Tre grappoli”, parlava dell’importanza di non affogare i propri dispiaceri nel vino, abusandone, spiegando che “ha tre, Giacinto, grappoli la vite. Bevi del primo il limpido piacere, bevi dell’altro l’oblio breve; e più non bere; ché sonno è il terzo, e con lo sguardo acuto nel nero sonno vigila, da un canto, sappi, il dolore; e alto grida un muto pianto già pianto”, queste sono solo alcune delle dimore di personaggi illustri, che hanno segnato la cultura, l’arte e la storia del Belpaese, aperte in occasione dell’iniziativa “Di casa in casa”, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Tra aperture straordinarie e percorsi guidati, anche nei mesi di novembre e dicembre, sarà possibile andare alla scoperta delle abitazioni e delle vite dei grandi protagonisti del passato, dalla Toscana all’Emilia Romagna e, per la prima volta, dal Piemonte alla Sicilia.

