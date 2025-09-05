Da Platone a Neruda, da Dante a Hugo, le più belle parole sul vino degli “influencer ante litteram”

Da Platone a Omar Khayyàm, da Cecco Angiolieri a Dante Alighieri, da Leonardo da Vinci a Lorenzo de’ Medici, da Galileo Galilei a Francesco Redi, da Jean Anthelme Brillat-Savarin a Victor Hugo e da Ernest Hemingway a Pablo Neruda: il vino è, da sempre, protagonista, anche nei testi dei più grandi scrittori e filosofi di tutti i tempi. E questa “recitata dagli stessi autori”, è solo parte di una collezione di parole di grande bellezza, profondità e significato che il vino, nei millenni, ha ispirato. Ancora decisamente attuali.

