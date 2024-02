Arte e moda in un vino: Fedra by Tommaso Inghirami, rampollo della famiglia delle camice Ingram

È un legame secolare, quello tra vino ed arte, capace di ispirare gli artisti di ogni epoca. Un rapporto atavico, che sempre più spesso raccontiamo su WineNews grazie a nuovi progetti che nascono in cantina e nei piccoli e grandi territori del vino italiano. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, si chiama Fedra, un Rosso di Toscana Igt, blend di Merlot e Cabernet Sauvignon, prodotto in poco più di 1.200 bottiglie nell’annata 2019, che non è solo un vino, ma un progetto artistico insolito con il quale Tommaso Inghirami, alla guida di Fattoria di Grignano, storica Tenuta sulle Colline Fiorentine, nel cuore del Chianti Rufina, ha voluto celebrare la famiglia e il passato, grazie anche alla propria omonimia con il letterato ed umanista Tommaso Inghirami, detto “Fedra”, vissuto tra il 1470 ed il 1516, e passato alla storia come uno dei mentori di Raffaello. Un vino che ha anche un’etichetta d’autore, che raffigura l’opera del maestro Franco Alessandrini, pittore e scultore di fama internazionale, e che si lega anche ad un altro simbolo del Belpaese come la moda, poiché la famiglia di Inghirami rappresenta da 70 anni il made in Italy nel mondo attraverso lo storico marchio di camicie Ingram, fondato dal nonno Fabio Inghirami.

Franco Alessandrini lascia l’Italia nel 1967 alla volta dell’America dove acquista fama internazionale. I protagonisti dell’etichetta del Fedra 2019, in particolare - svelata nei giorni scorsi a Palazzo Acerbi a Milano, dal produttore e dall’artista con il giornalista Luciano Ferraro, vicedirettore “Corriere della Sera” - sono dei musicisti di jazz che sembrano danzare sulla stampa della bottiglia. Pittoreschi, affabulatori, ci raccontano una storia, quella del maestro che in Usa si ritrova immerso in una nuova atmosfera colorata e ricca di tradizioni musicali nella città di New Orleans, la culla del jazz.

