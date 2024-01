Attenti alle sorprese

Il mondo delle bollicine italiane sta diventando sempre più importante. Sono oltre 1 miliardo le bottiglie che circolano in un anno degli spumanti tricolore (dati Icqrf, 1 agosto 2022 - 31 luglio 2023). E se ad occupare la prima posizione c’è il Veneto, grazie al fenomeno Prosecco - con oltre 700 milioni di bottiglie prodotte - seguito dal Piemonte - con oltre 200 milioni - ecco al terzo posto emergere il Trentino, che, insieme all’Alto Adige, piazza una crescita del +16% che lo colloca sul podio, precedendo addirittura la Lombardia (+13%). Di più. Guardando alle specifiche denominazioni, se il Prosecco Doc mantiene la testa (con una crescita del 3,05%) e anche l’Asolo Docg continua a crescere (4,89%) insieme alla Franciacorta (9,71%), il Trento Doc sta avendo a dir poco un’impennata (19,27%) superata solo dall’Alta Langa Docg (20,33%). Sono numeri che dovrebbero far riflettere sul percorso virtuoso intrapreso dalla spumantistica trentina, capace di posizionare correttamente il produttore artigianale, il top player internazionale e la mega cantina cooperativa, dentro un disegno qualitativo in grado di offrire un prodotto leggibile anche dal punto di vista del territorio (tanto da poter parlare di “bollicine di montagna”). Una storia che WineNews segue ormai da oltre un lustro, considerando questo ultimo numero, a partire dagli speciali del 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Continuando a trovare vini significativi sia tra le nuove che tra le vecchie aziende. Spumanti che, al di là delle esigenze editoriali, meritano almeno una citazione come nel caso dei prodotti della Cantina di Cembra, di Maso Poli, di Elio Endrizzi, di Tonini, della Cantina di Aldeno, della Cantina di Trento, di Gaierhof, di Endrizzi, di Opera Val di Cembra e di Monfort, che troverete raccontati nei prossimi Vini di Winenews.

Copyright © 2000/2024