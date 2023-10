Il Trentodoc, uno dei casi più virtuosi della crescita delle bollicine Metodo Classico italiane

Espressione più alta delle bollicine di montagna, il Trentodoc è oggi uno dei casi più virtuosi della crescita del Metodo Classico italiano e del successo delle bollicine made in Italy, vino contemporaneo e uno dei medium della nostra società, che guarda ad un futuro ancora più frizzante, come raccontano, a WineNews, le voci di tutti i suoi più importanti protagonisti, nel viaggio che abbiamo fatto in Trentino, uno dei territori d’eccellenza della spumantistica e della viticoltura eroica italiana, per analizzare questo fenomeno.

