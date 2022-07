Bellavista, Docg Franciacorta Pas Dosé Blanc de Blancs 2014

Il Blanc de Blancs 2014, in tiratura limitata ed esclusivamente in formato Magnum, è ottenuto a partire dai Cru Breda, Sasso, Rocchetta e Casello. La versione 2014 declina impeccabilmente un millesimo insidioso, offrendo un profilo aromatico che spazia tra i frutti gialli, i fiori bianchi, le erbe aromatiche, ma anche gli agrumi, le noci, le mandorle tostate, il burro fuso e il caramello salato. In bocca, il sorso è cremoso, di sapidità e fragranza continue, con una tensione gustativa sempre avvincente, fino ad un finale lungo e agrumato. Bellavista, a Erbusco, è uno dei top player dell’areale, conta su 203 ettari a vigneto per una produzione di 1.400.000 bottiglie.

