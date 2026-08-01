Caldo record e fuga dalle città: l’estate premia agriturismi ed esperienze nel territorio

Il grande esodo estivo entra nel vivo sotto la spinta di temperature elevate e fenomeni atmosferici estremi, trasformando il desiderio di vacanza in una vera e propria fuga dal caldo urbano. Nel primo weekend da traffico intenso sulle principali arterie del Paese, sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, in lieve aumento rispetto allo scorso anno, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. Tra chi partirà, la quota maggiore (28%) trascorrerà fuori casa da quattro giorni a una settimana, mentre il 25% prolungherà il soggiorno da una a due settimane; un altro 13% si concederà invece una breve pausa di massimo tre giorni.

Nel complesso, la durata media delle ferie si attesta sui dieci giorni. Se il mare si conferma la meta preferita, davanti a montagna, campagna, parchi naturali e città d’arte, emerge con sempre maggiore forza la ricerca di soggiorni capaci di coniugare benessere, autenticità e contatto diretto con i territori. Per l’alloggio, alberghi e bed & breakfast guidano le preferenze degli italiani, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici, ma in questo scenario gli agriturismi continuano a guadagnare consenso, sostenuti da una domanda orientata verso forme di turismo sostenibile e immersivo. Le oltre 26.000 strutture presenti in Italia rappresentano infatti un punto di riferimento per chi desidera vivere esperienze legate alla cultura rurale e alle produzioni agroalimentari locali, secondo Campagna Amica Terranostra.

A trainare la crescita è soprattutto il turismo esperienziale, che affianca al tradizionale enoturismo nuove proposte come il birraturismo, l’oleoturismo e gli itinerari dedicati ai formaggi, offrendo degustazioni, corsi di cucina, laboratori artigianali e attività all’aria aperta dedicate al benessere, come yoga e pilates.

Un modello di vacanza che incontra le esigenze di chi vuole rallentare i ritmi, riscoprire il valore delle produzioni locali e conoscere da vicino il lavoro delle aziende agricole. Le destinazioni italiane restano le più scelte, con il 61% dei vacanzieri orientato verso località nazionali e il 28% che rimarrà nella propria regione, mentre tra i viaggi all’estero è l’Europa a raccogliere le preferenze maggiori. Parallelamente cresce l’attenzione per i cammini rurali da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, percorsi che permettono di esplorare il paesaggio con un approccio lento e rispettoso dell’ambiente.

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