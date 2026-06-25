“Generazione Terra”, 256 domande dai giovani agricoltori per oltre 115 milioni di euro

Ben 256 domande, per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari ad oltre 115 milioni di euro, cifra superiore rispetto agli 80 milioni messi a disposizione nella scorsa edizione: si conferma forte l’interesse dei giovani per “Generazione Terra”, la misura promossa nell’ambito delle iniziative del Ministero dell’Agricoltura, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida, e gestita da Ismea per favorire l’insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l’ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani. Come era stato spiegato in precedenza, la misura, che finanzia fino al 100% l’acquisto di terreni agricoli, è rivolta agli under 41 già attivi nel settore agricolo, che intendono ampliare la propria azienda, ed a giovani startupper che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale in agricoltura, sia con esperienza sia in possesso di adeguati titoli di studio.

La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario. I risultati dello sportello, spiega Ismea, confermano, ancora una volta, la volontà delle nuove generazioni di investire in agricoltura: sia attraverso l’avvio di nuove attività imprenditoriali, sia mediante il rafforzamento di aziende già esistenti, grazie all’ampliamento della superficie agricola e agli strumenti agevolativi messi a disposizione da Ismea.

La misura “Generazione Terra”, aperta il 22 aprile, si inserisce nel quadro delle politiche promosse dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Agricoltura a sostegno del ricambio generazionale nel settore primario.

Tra le principali novità si segnala la rafforzata attenzione alle aree interne e montane, dalle quali provengono complessivamente 141 richieste, pari a oltre il 55% del totale pervenuto. La misura si conferma così uno strumento concreto per contrastare l’abbandono dei territori, favorire il presidio agricolo e contribuire alla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Conclusa la fase di presentazione delle domande, Ismea sta procedendo alla verifica della ricevibilità delle istanze, sulla base dei requisiti e della documentazione previsti dal prospetto informativo. Successivamente sarà avviata la fase istruttoria, che si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello, secondo i tempi e le modalità previsti dalla procedura.

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