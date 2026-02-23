Carlin Petrini: “giusto in agricoltura è avere rispetto per i lavoratori lungo tutta la filiera”

“Giusto, oggi in agricoltura, è avere rispetto per tutti i lavoratori della filiera. Ognuno deve avere la sua dignità, riconosciuta, e non deve essere sottovalutato. Nello stesso tempo in carenza di alcune parti di questa filiera che vanno in sofferenza per mancanza di materiale umano dobbiamo guardare con fiducia nella potenzialità dell’immigrazione nel garantirci ricambio generazionale. Ma bisogna avere attenzione verso questa umanità”. A WineNews, da “Slow Wine Fair” a BolognaFiere, il fondatore Slow Food Carlin Petrini.
