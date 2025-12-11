“Nel 2025 l’Italia ha superato l’autosufficienza alimentare: ora la grande sfida è l’export”

“Nel 2025 l’Italia ha superato l’autosufficienza alimentare (le esportazioni sono più delle importazioni, ndr): siamo al 101%, un dato importante perché ora parte tutta la grande sfida dell’export, siamo cresciuti tanto, ma dobbiamo farlo di più”. Così, a WineNews, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, che per il 2026 auspica ancora più attenzione dalla politica verso “un settore centrale per l’economia e la società” e “che garantisce la stabilità della democrazia europea”, con la produzione di beni primari, ma anche la custodia delle aree interne e l’occupazione.

