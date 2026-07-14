Caro-fertilizzanti, gli agricoltori italiani chiedono l’attuazione immediata delle misure Ue

Dopo il via libera definitivo del Consiglio Ue alle misure straordinarie per sostenere gli agricoltori alle prese con il caro-fertilizzanti e con l’aumento dei costi produttivi, con un pacchetto che punta a rafforzare la liquidità delle aziende agricole attraverso anticipi Pac, maggiore flessibilità per gli Stati membri e nuovi strumenti di sostegno alle imprese agricole, Cia-Agricoltori Italiani, accogliendo con favore l’adozione le misure europee, chiede ora un’immediata attuazione a livello nazionale.

Secondo la confederazione, sarà fondamentale che l’Italia accompagni questo percorso con un adeguato cofinanziamento nazionale per rafforzare le risorse della riserva di crisi, che per il nostro Paese ammontano a 45 milioni di euro. Positiva anche la possibilità di anticipare i pagamenti agli agricoltori, considerata una leva essenziale per garantire liquidità alle imprese e sostenerne l’operatività in una fase ancora caratterizzata da forti tensioni sui costi di produzione.

“È un segnale importante da parte dell’Unione Europea - sottolinea il presidente Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini - che va nella direzione di rafforzare il sostegno al reddito degli agricoltori e assicurare maggiore stabilità al comparto”, evidenziando la necessità di proseguire su questa linea con interventi strutturali capaci di rafforzare la resilienza e la competitività dell’agricoltura europea.

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