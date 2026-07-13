Caro-fertilizzanti, via libera definitivo dell’Ue alle misure straordinarie per gli agricoltori

Atteso, è arrivato il via libera definitivo dell’Unione Europea alle misure straordinarie per sostenere gli agricoltori colpiti dal forte aumento dei costi dei fertilizzanti e degli altri fattori produttivi. Il Consiglio Ue oggi ha, infatti, adottato formalmente il regolamento che introduce strumenti mirati per aiutare il settore agricolo ad affrontare le conseguenze della recente crisi in Medio Oriente, che ha provocato tensioni nelle catene globali di approvvigionamento e un’impennata dei prezzi. L’obiettivo è fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per intervenire rapidamente a favore delle aziende agricole alle prese con costi di produzione crescenti e problemi di liquidità, rafforzando al tempo stesso la resilienza del comparto e la sicurezza alimentare europea.

Tra le principali novità ci sono un nuovo schema di liquidità nello sviluppo rurale destinato al sostegno in situazioni di crisi, la possibilità per gli Stati membri di anticipare i pagamenti diretti agli agricoltori per agevolarne le esigenze di cassa nel breve periodo e la facoltà di modificare l’allocazione dei pagamenti diretti prevista per il 2027 in base alle priorità nazionali. Il nuovo meccanismo potrà essere cofinanziato fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr/Eafrd) e utilizzare anche risorse non spese che altrimenti andrebbero perse, mentre gli Stati potranno aggiungere un finanziamento nazionale fino al 200%. Per accelerare l’erogazione degli aiuti e ridurre gli oneri amministrativi, il sostegno potrà essere versato sotto forma di importo fisso per ettaro attraverso i Piani strategici della Politica Agricola Comune (Pac). Il regolamento introduce, inoltre, incentivi più forti per pratiche agricole efficienti che riducano e ottimizzino l’uso dei fertilizzanti e favoriscano il passaggio a prodotti di origine biologica, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale e resilienza economica.

L’adozione da parte del Consiglio Ue rappresenta l’ultimo passaggio dell’iter legislativo: dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo. La proposta era stata presentata dalla Commissione Europea il 12 giugno in un pacchetto più ampio di interventi per contrastare gli effetti della crisi mediorientale sui mercati agricoli, tra i quali anche il rafforzamento della riserva agricola con ulteriori 300 milioni di euro dal bilancio europeo 2026, mentre gli Stati membri sono chiamati a pronunciarsi nei prossimi giorni sulla proposta di aumentare la riserva di crisi della Pac fino a 540 milioni di euro entro la fine dell’anno. Completano il pacchetto le misure volte a incrementare la produzione interna di fertilizzanti, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e accelerare la diffusione di fertilizzanti bio-based, a basse emissioni di carbonio e circolari.

“Le recenti interruzioni delle catene globali di approvvigionamento e il forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti hanno esercitato una pressione significativa sul nostro settore agricolo. La decisione di oggi dimostra che l’Unione Europea è determinata a rispondere in modo rapido e deciso per sostenere gli agricoltori europei e la nostra sicurezza alimentare”, ha detto Martin Heydon, Ministro dell’Agricoltura dell’Irlanda che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue.

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