Cooperative, Terlano e Cavit al top nel mondo, secondo il contest 2026 di “Weinwirtschaft”

La cooperazione del vino vale la metà della produzione europea ed italiana. Ma le cooperative virtuose d’Italia, quelle che da tempo hanno puntato su qualità, territorialità ed internazionalizzazione, sono le migliori del mondo. A decretarlo, ancora una volta, il contest 2026 della rivista tedesca “Weinwirtschaft”, che ha incoronato Cantina Terlano, “perla” dell’Alto Adige, tra le prime a credere nella longevità dei grandi vini bianchi, come “Miglior Cooperativa del Mondo” (e dell’Altro Adige, dove resta il primo posto mondiale dopo quello di Tramin, nel 2025), mentre si rimane nel vicino Trentino con il colosso Cavit - che gestisce oltre 6.000 ettari con 5.250 viticoltori, il 60% del vigneto trentino - al secondo posto a livello mondiale e al n. 1 in Italia (che da sempre vede una classifica separata rispetto all’Alto Adige, ndr).

Per compilare la classifica completa (che sarà pubblicata nei prossimi giorni), sono stati valutati vini di 106 cooperative di tutto il mondo, per 636 etichette suddivise in categorie, dai vini “entry level” a quelli premium. Tutti i campioni sono stati valutati alla cieca da una giuria indipendente di esperti del settore, secondo il sistema internazionale dei 100 punti.

Sul podio, la cooperativa francese Plaimont. Le premiazioni dei vincitori sono andate in scena, nei giorni scorsi, in Germania, a Deidesheim, per un contest nato nel 2010 e, fino al 2024, riservato a Italia e Francia, e poi aperto al mondo, ma con il Belpaese sempre sugli scudi.

Copyright © 2000/2026