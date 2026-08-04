Le star degli Emmy brindano Franciacorta, che lega il suo brand a marchi altrettanto prestigiosi

Se c’è un elemento controproducente e anacronistico del mondo del vino è la sua autoreferenzialità, perché in un mondo globalizzato, e in un futuro sempre più incerto, tra geopolitica complessa, consumi in calo, e non solo, bisogna alzare lo sguardo dal proprio orticello. La Franciacorta, uno dei territori del vino più in ascesa nel mondo e una delle mete preferite dell’enoturismo in Italia, ha trovato il modo di farlo, grazie ad un vino, o meglio una bollicina, o meglio ancora un Metodo Classico, posizionato nell’alto di gamma, amato dai wine lovers e premiato dalla critica, che è un vero e proprio “outsider” (come WineNews ha raccontato in un video), e pur essendo una denominazione giovane e piccola - 19 comuni per una superficie vitata di oltre 3.300 ettari - ma dinamica e, in pochi anni, diventata un riferimento qualitativo della spumantistica italiana (20 milioni di bottiglie prodotte, più del 17% destinate all’export, cresciuto del +130% negli ultimi 15 anni, soprattutto verso Svizzera, Usa, Giappone e Germania, ma con il mercato italiano il più importante a volume, per un giro d’affari stimato di 500 milioni di euro). E lo fa ha fatto, da un lato, con una visione unitaria e comunitaria, ed un marketing ed una comunicazione che coinvolgono tutto il territorio (pronto ad aprire le porte con il “Festival Franciacorta in Cantina” 2026, il “festival di territorio” per eccellenza del vino italiano, 1-8-20 settembre); dall’altro, legando il suo brand ad altri marchi altrettanto prestigiosi, con collabs che vanno dalla Camera Nazionale della Moda Italiana alla Guida Michelin ed agli Emmy Awards. E con i quali, il Consorzio guidato dal presidente Emanuele Rabotti (e che riunisce oltre 120 griffe), dopo aver dato il via alla vendemmia, ha annunciato anche di aver rinnovato la partnership con gli “Oscar della Tv” firmati dalla Television Academy per il sesto anno consecutivo , tra i tanti progetti che la Franciacorta, facendo squadra e secondo un approccio partito prima da cantine “pioniere” e oggi portato avanti da tutto il territorio, sta sviluppando grazie alle sue bollicine, che oggi rappresentano un vero “medium” della convivialità nella nostra società (un fenomeno al quale abbiamo dedicato un altro video).

Una partnership, quella tra il Franciacorta e gli Emmy Awards, all’insegna dell’eleganze del “savoir faire” italiano amatissimo nel mondo e in Usa, primo mercato del vino italiano, dove il Franciacorta conferma e rafforza la propria presenza. E che vedrà le bollicine italiane accompagnare non soltanto la cerimonia finale degli “Emmy Awards” n. 78, ma l’intera “Emmy Season” , partecipando da protagonista agli eventi che scandiscono il calendario della prestigiosa celebrazione mondiale dedicata all’eccellenza televisiva. Una stagione iniziata ufficialmente l’8 luglio con l’annuncio delle candidature per l’edizione n. 78 degli “Emmy Awards”, che celebrano sia i protagonisti più affermati della televisione sia una nuova generazione di interpreti e creativi.

Tra i candidati di quest’anno figurano artisti di grande prestigio come Steve Carell, Jamie Lee Curtis, Harrison Ford, Lisa Kudrow, Gary Oldman e Michelle Pfeiffer, accanto a talenti emergenti che hanno conquistato l’attenzione dell’industria televisiva internazionale, tra cui Taylor Dearden, Chase Infiniti, Sarah Pidgeon e Connor Storrie. Proprio questa combinazione tra grandi icone e nuove voci rende la “Emmy Season” uno dei momenti più significativi del panorama globale dell’intrattenimento, offrendo al Franciacorta l’opportunità di entrare in contatto con una comunità internazionale di sceneggiatori, attori, produttori, professionisti del settore, media e opinion leader provenienti da tutto il mondo. Il Franciacorta prenderà, infatti, parte ai principali appuntamenti ufficiali della stagione, tra cui la “Hall of Fame Induction Ceremony & Reception” del 13 agosto al Jw Marriott La Live di Los Angeles, il primo fine settimana degli “Emmy” dedicato alle “Creative Arts” il 5 ed il 6 settembre, i tradizionali “Governors Galas” e, infine, alla cerimonia degli “Emmy Awards” n. 78 trasmessa in tutto il mondo il 14 settembre dal Peacock Theater di Los Angeles, seguita dal “Governors Gala”, l’esclusivo ricevimento che riunisce vincitori, candidati e ospiti illustri (seguita, nel 2025, da ben 7,4 milioni di telespettatori).

Oggi la partnership tra Franciacorta e gli “Emmy Awards” rappresenta molto più di una presenza istituzionale a una cerimonia di premiazione. Attraverso la partecipazione all’intero calendario delle attività della “Emmy Season”, Franciacorta porta a Hollywood un racconto che celebra territorio, cultura, convivialità e qualità, contribuendo a promuovere nel mondo l’eccellenza dell’artigianalità italiana contemporanea e i valori del made in Italy.

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