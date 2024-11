“La Liste”: Niederkofler e i Cerea gli italiani nel gotha della prestigiosa classifica francese

Con una valutazione che sfiora il massimo, ovvero 99 punti su 100, sono Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico e Da Vittorio della famiglia Cerea a Brusaporto i due ristoranti italiani che si piazzano nel gotha di “La Liste” 2025, prestigiosa classifica francese basata su un algoritmo che elabora i giudizi delle più importanti guide della ristorazione mondiale. Al top assoluto, con un punteggio di 99,5 su 100, ci sono 8 indirizzi che rappresentano l’eccellenza planetaria: Cheval Blanc by Peter Knogl - Grand Hotel Les Trois Rois a Basilea, Guy Savoy a Parigi, LEnclume di Simon Rogan a Grange-over-Sands (Regno Unito), La Vague d’Or - Cheval Blanc St-Tropez a Saint-Tropez, Le Bernardin a New York, Lung King Heen ad Hong Kong, Matsukawa a Minato-ku (Giappone), Schwarzwaldstube a Baiersbronn (Germania) e SingleThread a Healdsburg (Stati Uniti). Il premio speciale “Game Changer Award” va ad Enrico Buonocore, fondatore e ceo di Langosteria Group, per la sua capacità di trasmettere valori di inclusività, mentre la pasticcera Aurora Storari di Hémicycle a Parigi vince il premio “New Pastry Talent Award”.

In tutto 98 i ristoranti italiani che figurano sui 1.000 selezionati da “La Liste”: con 98,50 punti su 100 ecco Le Calandre, dei fratelli Massimiliano e Raffaele Alajmo, a Sarmeola di Rubano; con 97,50 Piazza Duomo a Alba di Enrico Crippa (con la famiglia Ceretto) e Reale di Niko Romito a Castel di Sangro; con 97 punti troviamo Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio della famiglia Santini, Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena e Villa Crespi a Orta San Giulio, con lo chef Antonino Cannavacciuolo; con 96,50 Casa Perbellini - 12 Apostoli a Verona, con chef Giancarlo Perbellini (che si è appena aggiudicato la terza Stella Michelino, ndr), Enrico Bartolini - Mudec a Milano, La Pergola a Roma (con lo chef Heinz Beck), Quattro Passi a Nerano di Fabrizio Mellino e Uliassi a Senigallia di Mauro Uliassi; con 96 punti Lido 84 di Riccardo Camanini a Gardone Riviera; con 95,50 punti Castel Fine Dining a Tirolo di Gerhard Wieser; con 94,40 punti Il Pagliaccio a Roma con lo chef Anthony Genovese, Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni a Senigallia, e molti altri.

Tra i premi speciali assegnati agli italiani, spicca il “Game Changer Award” ad Enrico Buonocore, fondatore e ceo di Langosteria Group - che ha messo insieme un ventaglio di ristoranti di eccellenza nel mondo, tra Milano, Paraggi, Parigi, Portofino, St. Moritz e Londra (a cui si aggiungerà Miami) - come “personalità fortemente impegnata a imporre valori più egualitari e inclusivi, o sostenibili ed educativi in ​​cucina o nel settore”. La giovane pasticcera Aurora Storari è stata premiata per il suo lavoro presso Hémicycle a Parigi con il “New Pastry Talent Award”: il suo approccio creativo alla pasticceria offre agli ospiti un viaggio sensoriale che va oltre la tradizionale esperienza del dessert.

La classifica di “La Liste” viene stilata attraverso un un processo particolarmente complesso, basato sulle recensioni dei migliori ristoranti del mondo contenute in più di 600 guide e pubblicazioni, che vengono inserite in specifiche tabelle di conversione e poi integrate dai giudizi dei clienti.

Focus - I 98 ristoranti italiani su “La Liste” 2025



Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico

Da Vittorio, Brusaporto

Le Calandre, Rubano

Piazza Duomo, Alba

Reale, Castel di Sangro

Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio

Osteria Francescana, Modena

Villa Crespi, Orta San Giulio

Casa Perbellini - 12 Apostoli, Verona

Enrico Bartolini - Mudec, Milano

La Pergola, Roma

Quattro Passi, Nerano

Uliassi, Senigallia

Lido 84, Gardone Riviera

Castel Fine Dining, Tirolo

Il Pagliaccio, Roma

Madonnina del Pescatore, Senigallia

Antica Colonna Reale, Cervere

Danì Maison, Ischia

Ciccio Sultano Duomo, Ragusa

Enoteca Pinchiorri, Firenze

La Peca, Lonigo

DO, Cornaredo

Seta, Milano

Arnolfo, Colle Val d’Elsa

Casa Vissani, Baschi

Del Cambio, Torino

Il Piccolo Principe, Viareggio

Torre del Saracino, Vico Equense

Krèsios, Telese

Agli Amici dal 1887, Udine

George, Napoli

LOlivo, Anacapri

Terra, Sarentino

Andrea Aprea, Milano

Da Caino, Montemerano

La Madia, Licata

Antica Osteria da Cera, Lughetto

Glam Enrico Bartolini, Venezia

Miramonti lAltro, Concesio

Piccolo Lago, Verbania

Taverna Estia, Brusciano

Villa Feltrinelli, Gargnano

Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

Magnoli, Cesenatico

Andreina, Loreto

Della Gioconda, Gabicce Monte

Enoteca La Torre, Roma

La Trota, Rivodutri

Villa Elena, Bergamo

daGorini, San Piero in Bagno

Guido, Fontanafredda

Harrys Piccolo, Trieste

I Tenerumi, Vulcanello

Idylio by Apreda, Roma

L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio

San Domenico, Imola

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense

La Tana Gourmet, Asiago

Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini, Cioccaro di Penango

Verso Capitaneo, Milano

Acquolina, Roma

Imàgo - Hotel Hassler, Roma

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

Tre Olivi, Laura

Gourmetstube Einhorn - Hotel Stafler, Freienfeld bei Sterzing

Peter Brunel, Arco

Dina, Gussago

Lorenzo, Forte dei Marmi

Luisl Stube - Schlosswirt Forst, Lagundo

Piazzetta Milu, Castellammare di Stabia

St. George by Heinz Beck, Taormina

Prezioso, Castel Verruca

Berton, Milano

Kuppelrain, Ketselbell-Tschars

Lux Lucis - Hotel Principe Forte dei Marmi, Forte dei Marmi

Materia, Cernobbio

Romano, Viareggio

All'Enoteca, Canale

Anna Stuben, Ortisei

Campo del Drago - Castiglion del Bosco, Montalcino

Glass Hostaria, Roma

Quadri, Venezia

Contraste, Milano

Hyle, San Giovanni in Fiore

Venissa, Venezia

Santa Elisabetta, Firenze

Atman - Villa Rospigliosi, Loc. Spicchio - Lamporecchio

La Rei Natura, Serralunga d'Alba

Zum Löwen, Tesimo

Colline Ciocare, Acuto

Luisa Gourmet, Montagna

Acquerello, Fagnano Olona

Aqua Crua, Barbarano Vicentino

Cracco, Milano

Johannesstube taste nature, Nova Levante

Indaco - Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno

Casa Maria Luigia, Modena

