“Decanter World Wine Awards” 2026: Alto Adige al top, Terlano superstar con 5 “Platinum”

Nonostante le difficoltà sul mercato, il Regno Unito resta uno dei principali approdi per il vino italiano nel mondo, con 816,8 milioni di euro di export nel 2025 (-3,8% sul 2024) e 152,2 milioni di euro nel primo trimestre 2026 (-8,3% sul 2025, dati Istat analizzati da WineNews). Un mercato difficile, complesso, competitivo, ma dove l’Italia è ai vertici nei consumi, come dicono i numeri, e nella qualità riconosciuta. E come confermano anche i “Decanter World Wine Awards” 2026, firmati dalla rivista Uk “Decanter”, che vedono il vino italiano ai primissimi posti, con 27 vini “Platinum” su 196 totali (dietro alla sola Francia, con 42) e 109 ori. Con l’Alto Adige sugli scudi e Cantina Terlano superstar, unica cantina capace di mettere insieme una cinquina di “Platinum”, con il Vorberg Pinot Bianco Riserva, il Nova Domus Riserva ed il Terlaner I Primo Grande Cuvée, tutti annata 2023, il Quarz Sauvignon 2024 ed il Rarity 2013.

Con altri grandi nomi dell’Alto Adige tra i “Platinum”, come lo Stoan 2024 di Cantina Tramin, per esempio, ma anche, tra gli altri, il Brunello di Montalcino Il Vino dei Poeti 2020 di Bottega, il Brunello di Montalcino 2021 di Poggio Il Castellare, ed il Brunello di Montalcino Riserva 2020 di Padelletti, o, ancora, tra gli altri, il Nizza 2023 di Bersano, il Mea Rosa Liguria di Levante 2025 di Cantine Lunae e non solo.

Sei, infine, i premi “Best in Show” italiani, come il Trefiano Carmignano Rosso Riserva 2021 di Capezzana, il Nizza 2022 di Coppo, il Franciacorta Satèn Brut 2022 di Freccianera, il Vino Nobile di Montepulciano 2021 di Icario, il Barolo Luigi Baudana 2022 di G.D. Vajra, ed il Cerasuolo di Vittoria 2023 di Nicosia (qui tutti i premiati per l’Italia).

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