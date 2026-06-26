Estate sempre più cara: il caldo spinge i rincari di pesce, gelati, frutta fresca e acqua

Il caldo eccezionale che sta investendo l’Italia si trasforma in un moltiplicatore dei prezzi, con un impatto diretto sulle spese quotidiane di cittadini e turisti proprio mentre aumentano i consumi legati alla stagione estiva: è il quadro tracciato dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), che denuncia rialzi sensibili su una vasta gamma di prodotti e servizi e chiede massima attenzione contro possibili fenomeni speculativi, soprattutto nelle località di villeggiatura dove la domanda cresce rapidamente. Secondo i dati Istat più recenti, a salire sono in particolare gli alimenti più richiesti nei mesi caldi, con incrementi diffusi su tutto il territorio nazionale: il pesce registra un aumento medio del +4,2%, mentre la frutta fresca segna rialzi ancora più marcati, dalle albicocche (+14,4%) alle pesche e nettarine (+13,7%), passando per le ciliegie (+6,9%), i frutti di bosco come mirtilli e lamponi (+17,2%), l’uva (+9,5%), i meloni (+7,9%) e i pomodori (+18,4%), rincari che si riflettono direttamente sui carrelli della spesa. Non meno significativo l’andamento del gelato, simbolo dell’estate e prodotto il cui consumo cresce con le alte temperature: il prezzo medio di un cono o di una coppetta piccola da due gusti nelle principali città italiane si colloca ormai tra i 3,5 e i 5 euro, con listini in costante aumento. Anche l’acqua minerale, bene essenziale durante le ondate di caldo, risulta esposta a forti rincari, soprattutto nei luoghi a elevata vocazione turistica, dove può arrivare fino a 3 euro per una bottiglia da mezzo litro venduta da ambulanti o operatori abusivi.

A crescere sono poi anche i costi legati al tempo libero e alla ricerca di refrigerio: l’accesso alle piscine varia mediamente tra i 10 e i 25 euro a persona, ma può toccare i 100 euro per strutture di lusso o pacchetti esclusivi, mentre aumentano anche le tariffe delle strutture ricettive dotate di piscina, sempre più richieste per sfuggire all’afa urbana. Si tratta di dinamiche in parte legate alla stagionalità, ma che, secondo Codacons, impongono massima vigilanza per evitare fenomeni speculativi e rincari ingiustificati che sfruttino lo stato di necessità di cittadini e turisti.

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