Food delivery: boom nelle località balneari. L’Adriatico guida la crescita estiva (oltre il 100%)

Con l’arrivo dell’estate cambiano le abitudini degli italiani: mentre le città si svuotano, le località turistiche si animano e registrano un forte incremento degli ordini online. Emerge dai dati dell’estate 2025 della piattaforma di food delivery Deliveroo, che evidenziano una crescita superiore al 100% nelle destinazioni balneari, con il Mar Adriatico in testa. L’analisi, basata sul confronto tra i mesi estivi (luglio/agosto) e quelli primaverili (aprile/maggio) dello stesso anno nelle città con il maggior volume di ordini, mostra come Alba Adriatica (provincia di Teramo) guidi la classifica delle mete con l’aumento più significativo, seguita da Cervia (provincia di Ravenna) e Jesolo, tutte con volumi più che raddoppiati rispetto alla primavera. A seguire Riccione, Montepaone (provincia di Catanzaro) per l’area ionica e, a completare la Top 10, Alassio, Alghero, Ardea (provincia di Roma), Senigallia e Viareggio. La ricerca mette in luce anche differenze nei gusti locali. Ad Alba Adriatica dominano poke, fritture di pesce, lasagne di mare e verdure in pastella; una tendenza confermata anche a Jesolo, dove il poke resta in vetta accanto a un’offerta variegata che include kebab, hamburger e nigiri. A Cervia, invece, si registra un cambiamento più netto: dalla prevalenza di pizza e kebab in primavera si passa, in estate, a un deciso aumento degli hamburger.

Ad evolversi non è solo la geografia dei consumi, ma anche le preferenze alimentari. A livello nazionale, nel terzo trimestre del 2025 (luglio/settembre) sul secondo (aprile/giugno), cresce l’interesse per le cucine etniche, trainate in particolare da quella vietnamita e peruviana, mentre cala la domanda di pizza.

Parallelamente si osserva anche un cambiamento nella spesa digitale, con un aumento degli acquisti di prodotti freschi e vegetali: accanto ai beni più consolidati come acqua e latte, si distinguono fragole, kiwi e cipolle, insieme a ingredienti pratici per pasti veloci come piadine e insalate. Il risultato è un’estate all’insegna della leggerezza e della varietà.

“Il food delivery anche nelle località turistiche si dimostra un’opportunità di crescita e sviluppo per il settore della ristorazione. È un trend in controtendenza rispetto alla stagionalità delle grandi città e che permette di intercettare la domanda dei vacanzieri. La presenza della piattaforma, oltre a supportare i partner locali per incontrare nuovi clienti e fronteggiare gli aumenti estivi della domanda, rappresenta anche un servizio importante a beneficio di cittadini e turisti”, conclude Andrea Zocchi, managing director Deliveroo Italy.

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