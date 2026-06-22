La birra analcolica conquista l’estate 2026, e cambia la socialità dei giovani

Non è più una scelta di ripiego ma anche il simbolo di un nuovo modo di stare insieme: la birra analcolica si impone come uno dei segnali più evidenti del cambiamento nei consumi estivi, trainata da una Gen Z sempre più attenta a equilibrio, libertà e versatilità nei momenti di socialità, trasformando un prodotto un tempo di nicchia in un fenomeno culturale in rapida espansione. I dati parlano chiaro: 7 giovani su 10 l’hanno provata almeno una volta e oltre un terzo (37%) la consuma ogni mese, mentre più della metà ne apprezza il gusto, segno di un’evoluzione qualitativa che accompagna la crescita del segmento, oggi in costante espansione a doppia cifra. La 0.0 entra così in modo trasversale nelle abitudini quotidiane, dall’aperitivo alle occasioni informali fino ai momenti più dinamici della stagione estiva, dove quasi il 40% dei giovani tra i 18 e i 27 anni la sceglie per la sua freschezza e quasi 2 milioni di Gen Z (26,5%) la portano in contesti conviviali come spiaggia e feste, rispettivamente con il 15% e il 16,6% delle preferenze. Emerge dalla ricerca condotta da AstraRicerche by Heineken Italia, nella campagna “Together”, che mostra una fotografia di come i più giovani vivono oggi la socialità, sempre più svincolata da schemi rigidi e orientata a un’esperienza fluida. Non si tratta solo di consumo, ma di percezione: per 2,4 milioni di giovani è “cool”, capace di rappresentare uno stile di vita contemporaneo in cui il piacere della condivisione non è necessariamente legato alla presenza di alcol ma può alternarsi liberamente, rendendo i momenti sociali più inclusivi e flessibili. In questo scenario, la versatilità emerge come uno degli elementi chiave: 3,9 milioni di giovani apprezzano la possibilità di consumarla in qualsiasi contesto, senza limiti o vincoli, un dato che segna una discontinuità rispetto al passato e rafforza l’idea della birra analcolica come scelta adatta a ogni occasione, capace di accompagnare con naturalezza momenti diversi della giornata. Questo cambiamento è sostenuto anche da una crescente attenzione alla qualità, con palati sempre più esigenti e consapevoli che riconoscono il miglioramento dell’offerta, mentre prosegue parallelamente l’innovazione di prodotto che nel 2026 si traduce anche in nuovi formati più pratici e contemporanei, pensati per adattarsi a stili di vita dinamici e occasioni di consumo dentro e fuori casa, consolidando il ruolo della birra analcolica come una delle protagoniste dell’estate.

“Il piacere di una birra condivisa con gli amici nasce innanzitutto dal suo gusto e dal valore quasi rituale che attribuiamo al semplice gesto del “bersi una birra insieme. È nella combinazione di sapore e socialità che prendono forma i momenti di convivialità più autentici. Proprio qui le birre analcoliche stanno trovando nuovo spazio: perché iniziano a essere percepite come una scelta pienamente appagante - spiega Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director by Heineken Italia - le birre 0.0 oggi offrono infatti un gusto che ha ben poco da invidiare alle versioni alcoliche, rendendole credibili e pienamente apprezzabili anche dai palati più esigenti. Le differenze con le tradizionali naturalmente esistono ancora, ma la possibilità di godersi una birra di qualità senza alcol rappresenta un’opportunità nuova e concreta. Da oltre vent’anni Heineken promuove una cultura del consumo responsabile attraverso campagne, iniziative e innovazione di prodotto. Oggi le birre 0.0 rappresentano uno degli strumenti più concreti per accompagnare questo cambiamento culturale, offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere la bevanda giusta per ogni occasione senza rinunciare al piacere della condivisione”.

“Sempre più persone scelgono la birra analcolica per accompagnare la convivialità in diversi momenti: dal pranzo con gli amici alle pause in ufficio, fino all’aperitivo, soprattutto tra i più giovani - commenta Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia - ed in Heineken Italia lavoriamo con un obiettivo chiaro: rafforzare il legame con i consumatori, offrendo un portfolio completo e di qualità che risponda ai loro bisogni in rapido cambiamento. La categoria delle analcoliche è oggi una priorità strategica per Heineken Italia e continuiamo a investirci con un approccio pionieristico, sviluppando referenze come Heineken 0.0 e Moretti Zero che uniscono innovazione, qualità e riconoscibilità dei brand. Portare il segmento analcolico all’interno di marchi iconici significa dare un messaggio forte: non è solo un’alternativa, ma una proposta di valore che arricchisce l’esperienza di consumo”, conclude Filippi.

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