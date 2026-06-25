Roma, Venezia e Napoli guidano la classifica delle destinazioni europee per il turismo culinario

C’è chi viaggia per vedere, chi per rilassarsi e chi, sempre più spesso, per mangiare: secondo la piattaforma di viaggi online GetYourGuide, nel 2026, il turismo passa soprattutto dal piatto, e i numeri parlano chiaro, con il 68% dei viaggiatori che in vacanza consuma più cibo che a casa, l’81% desideroso di vivere esperienze gastronomiche autentiche all’estero, con la scoperta della scena ristorativa locale in cima alle priorità, e un crescente boom di esperienze culinarie, confermato anche dall’aumento del +20% anno su anno dei biglietti per attività con “food tour” nel titolo, mentre il 12% arriva a consumare cinque o più pasti al giorno quando è fuori casa. In questo scenario si inserisce la ricerca condotta dalla piattaforma online per cercare e prenotare case vacanza Holidu che ha messo ordine tra le infinite opzioni gastronomiche del continente, analizzando 100 città europee secondo cinque parametri che vanno dal numero di piatti nazionali per cui la città è rinomata (specialità associate alla città con rating Taste Atlas pari o superiore a 4), al numero di piatti nazionali per cui la città è rinomata (piatti del paese di appartenenza con rating Taste Atlas pari o superiore a 4), dal numero di food tour disponibili (annunci con tag “food tour” su TripAdvisor, al numero di corsi di cucina disponibili (annunci con tag “cooking classes” su TripAdvisor, fino al numero di ristoranti Michelin nella categoria “Eat Like A Local” (tag della Guida Michelin che segnala i ristoranti che esprimono la cucina e la cultura locale), delineando così le vere capitali del gusto.

A conquistare il primo posto è Roma, che si distingue per un’offerta formativa senza eguali, con ben 302 corsi di cucina disponibili, e per un patrimonio gastronomico straordinariamente ricco, con 63 piatti riconosciuti a livello nazionale. Ben 12 specialità locali superano il rating di 4 sull’atlante mondiale del gusto TasteAtlas, tra cui cacio e pepe, bruschetta alla romana e supplì. A completare il quadro, spiccano anche 9 ristoranti inseriti nella categoria “Eat Like A Local” della Guida Michelin, più di qualsiasi altra città italiana ad eccezione di Venezia; seguita dalla Serenissima, che smentisce la reputazione di città dalle trappole turistiche, come riportato su WineNews, con il più alto numero di ristoranti Michelin dedicati alla cucina autentica (18), e con 7 piatti locali superano la soglia 4+ su Taste Atlas, tra cui le capesante alla veneziana e il carpaccio; e da Napoli, che completa un podio tutto italiano, guidando l’intera classifica per ricchezza gastronomica: ben 17 piatti raggiungono un rating superiore a 4 su TasteAtlas, più di qualsiasi altra città, un risultato non sorprendente per la patria della pizza, uno degli alimenti più amati al mondo. A rafforzare il suo primato contribuiscono inoltre 105 corsi di cucina presenti su TripAdvisor, terzo dato in Italia dopo Roma e Firenze (250), e 8 ristoranti inseriti nella categoria “Eat Like A Local” della Guida Michelin. Ai piedi del podio si colloca Istanbul, prima tra le mete non italiane, grazie alla straordinaria varietà dei suoi piatti nazionali (70). Parigi chiude invece la Top 5, distinguendosi per l’elevatissimo numero di food tour disponibili (123).

Il dato più evidente resta, tuttavia, il dominio italiano, con ben 9 città presenti nella Top 20 ed una diffusione capillare sul territorio: Bologna (n. 6), celebre per tortellini, ragù e mortadella; Milano (n. 7), apprezzata per iconici piatti come il risotto alla milanese e la cotoletta; Firenze (n. 10), con specialità come ribollita e lampredotto, che si conferma la vera capitale europea dei food tour, con 129 esperienze disponibili su TripAdvisor. Sempre nella Top 20 figurano anche Torino (n. 11), famosa per piatti come bagna cauda e vitello tonnato; Genova (n. 16), con il pesto alla genovese e la focaccia; e Palermo (n. 19), famosa per pane e panelle, crocché e pizza sfincione.

Il risultato è una mappa del gusto che racconta un’Europa sempre più affamata di autenticità, dove il viaggio diventa esperienza sensoriale e la tavola si trasforma nel vero cuore della destinazione.

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