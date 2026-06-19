Alta cucina e territorio insieme per la solidarietà: “Festa a Vico” 2026 raccoglie 115.000 euro

Alta cucina e territorio insieme per la solidarietà: raccolti ben 115.000 euro da “Festa a Vico” 2026, l’evento - giunto all’edizione n. 23 - ideato dallo chef Gennaro Esposito (2 stelle Michelin nello storico ristorante Torre del Saracino). Il ricavato sarà destinato ad iniziative benefiche. Per quattro giorni chef, produttori, artigiani, professionisti del settore, giornalisti e appassionati hanno dato vita ad un articolato programma di incontri, degustazioni e momenti di confronto: e, per la prima volta, la kermesse ha superato i confini di Vico Equense, trasformandosi in un evento diffuso capace di abbracciare l’intera Costiera Sorrentina e Sorrento, in particolare.

“I 115.000 euro raccolti rappresentano la conferma di quanto “Festa a Vico” continui ad essere un progetto capace di coinvolgere e unire persone diverse attorno a valori condivisi - dichiara lo chef Gennaro Esposito - è il risultato dell’entusiasmo e della generosità della comunità locale, della partecipazione degli chef, del sostegno dei nostri sponsor e di tutti coloro che scelgono di esserci anno dopo anno. Questo straordinario traguardo dimostra che la cucina può essere un potente strumento di condivisione e solidarietà”.

Protagonisti alcuni tra più importanti chef, famosi ed emergenti, da Enrico Bartolini a Bobo Cerea, da Riccardo Monco a Moreno Cedroni, da Pino Cuttaia ad Anthony Genovese, da Maicol Izzo a Giancarlo Morelli, da Emanuele Scarello a Matteo Temperini, da Carlo Cracco ad Ernesto Iaccarino, da Antonia Klugmann a maestri pasticceri come Sal De Riso, ed a maestri pizzaioli come Francesco Martucci e Franco Pepe, Gabriele Bonci e Renato Bosco, e nei calici il Franciacorta Berlucchi ed i vini di Tenuta di San Felice - con il leitmotiv “Gusto in Movimento”, perché il gusto attraversa luoghi, crea connessioni, valorizza territori e persone, dando vita a un racconto collettivo che unisce alcune delle eccellenze gastronomiche più rappresentative del Paese, ed il “Focus - L’intelligenza nelle mani, la conoscenza nel piatto”, ispirato alle intuizioni di Giovanni Keplero.

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