Ferrari, Doc Trento Brut Perlé Rosé Riserva 2016

Il Perlé Rosé Riserva 2016, Metodo Classico affinato sui suoi lieviti per 60 mesi, possiede grande chiarezza e incisività olfattiva, ma è forse in bocca dove si provano le sensazioni più convincenti: verticalità, fragranza e sapidità. Con il Perlé base e i Perlé Cuvée Zero 14, Perlé Reserve Nero e Perlé Reserve Bianco, la storica casa spumantistica con base a Trento integra una fortunata gamma di spumanti davvero ben centrati. L’azienda di proprietà della famiglia Lunelli, ha davvero bisogno di poche presentazioni, rappresentando il marchio più solido della spumantistica italiana, capace anche di proporsi a livello globale diventando il brindisi ufficiale della Formula 1 dal 2021.

