Formula 1, il 18 aprile il Gran Premio di Imola. Il debutto di Ferrari e del Trentodoc sul podio

Inizia ufficialmente la partnership tra il “circus” e la griffe della spumantistica trentina, da sempre legata ai trionfi dello sport italiano, come racconta il celeberrimo brindisi in campo per la vittoria dell’Italia ai Mondiali di Calcio nel 1982 al Santiago Bernabeu, ma non solo. E con le bollicine italiane che prendono il posto dello Champagne. Matteo Lunelli: “mi piace dire che lo stile italiano sale sul podio della Formula 1”.

Copyright © 2000/2021